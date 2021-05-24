Звезда индийского спорта арестован по подозрению в убийстве

Борец вольного стиля Сушил Кумар – двукратный призер Олимпийских игр, он нес флаг Индии на церемонии открытия Олимпиады-2012 в Лондоне

Сушил Кумар выступал на четырех Олимпийских играх / Фото: Instagram

Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован полицией по подозрению в убийстве. Известный спортсмен находился в бегах с 4 мая после того, как один борец погиб в результате драки на стадионе.

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Позднее Кумар был признан одним из нападавших. Полиция объявила о награде 1400 долларов за информацию о спортсмене. Сушил был арестован в деревне Мундка в Западном Дели.

Кумару 38 лет, он является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг. Также в активе индийца бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр.

В 2003 году Сушил Кумар выиграл свои первые международные награды: бронзовую медаль чемпионата Азии и золотую – Игр Содружества. На Олимпийских играх 2004 года он был лишь 14-м, однако на Играх 2008 года завоевал бронзовую медаль.

Спортсмен был знаменосцем сборной Индии на церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где выиграл серебряную медаль. Занявший третье место казахстанский борец утверждал, что Сушил Кумар применял запрещенные приемы, но протест казахстанской стороны не был удовлетворен.