Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Звезда индийского спорта арестован по подозрению в убийстве

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 мая, 07:33
Копировать ссылку
Борец вольного стиля Сушил Кумар – двукратный призер Олимпийских игр, он нес флаг Индии на церемонии открытия Олимпиады-2012 в Лондоне
Сушил Кумар выступал на четырех Олимпийских играх
Сушил Кумар выступал на четырех Олимпийских играх / Фото: Instagram

Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован полицией по подозрению в убийстве. Известный спортсмен находился в бегах с 4 мая после того, как один борец погиб в результате драки на стадионе.

Читайте также: Смерть за "золото"! Юного дзюдоиста убили после победы на турнире

Позднее Кумар был признан одним из нападавших. Полиция объявила о награде 1400 долларов за информацию о спортсмене. Сушил был арестован в деревне Мундка в Западном Дели.

Кумару 38 лет, он является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг. Также в активе индийца бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр.

В тренде

В 2003 году Сушил Кумар выиграл свои первые международные награды: бронзовую медаль чемпионата Азии и золотую – Игр Содружества. На Олимпийских играх 2004 года он был лишь 14-м, однако на Играх 2008 года завоевал бронзовую медаль.

Спортсмен был знаменосцем сборной Индии на церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где выиграл серебряную медаль. Занявший третье место казахстанский борец утверждал, что Сушил Кумар применял запрещенные приемы, но протест казахстанской стороны не был удовлетворен.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять