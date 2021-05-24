Зірка індійського спорту заарештований за підозрою у вбивстві

Борець вільного стилю Сушил Кумар – дворазовий призер Олімпійських ігор, він ніс прапор Індії на церемонії відкриття Олімпіади-2012 в Лондоні

Сушил Кумар виступав на чотирьох Олімпійських іграх / Фото: Instagram

Колишній індійський борець вільного стилю Сушил Кумар заарештований поліцією за підозрою у вбивстві. Відомий спортсмен перебував у бігах з 4 травня після того, як один борець загинув в результаті бійки на стадіоні.

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Пізніше Кумар був визнаний одним з нападників. Поліція оголосила про нагороду 1400 доларів за інформацію про спортсмена. Сушил був заарештований в селі Мундка в Західному Делі.

Кумару 38 років, він є чемпіоном світу 2010 року у ваговій категорії до 66 кг. Також в активі індійця бронзова (2008) і срібна (2012) медалі Олімпійських ігор.

У 2003 році Сушил Кумар виграв свої перші міжнародні нагороди: бронзову медаль чемпіонату Азії і золоту – Ігор Співдружності. На Олімпійських іграх 2004 року він був лише 14-м, однак на Іграх 2008 завоював бронзову медаль.

Спортсмен був прапороносцем збірної Індії на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, де виграв срібну медаль. Казахстанський борець, який зайняв третє місце, стверджував, що Сушил Кумар застосовував заборонені прийоми, але протест казахстанської сторони не був задоволений.