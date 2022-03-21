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Место для жизни: призерка Олимпийских Игр из Беларуси сравнила Киев и Минск

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21 марта, 21:06
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Бывшая пловчиха Александра Герасименя находилась в Киеве во время нападения армии Путина, а теперь планирует помогать украинским беженцам
Александра Герасименя высказалась о войне в Украине
Александра Герасименя высказалась о войне в Украине

24 февраля в Украине началась активная фаза войны против Росии. Армия Путина массово обстреливает наши города, из-за чего страдает мирное население и даже дети.

Россиян в их фашистской агрессии активно поддерживает Беларусь, которой руководит самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко. Во время первой атаки на Киев в столице Украины находилась Александра Герасименя, глава Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС).

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Девушка сумела с семьей выехать в Польшу. Герасименя признается, что теперь целью ее фонда является помощь украинским беженцам. Трехкратная призерка Олимпийских игр в интервью изданию zerkalo.io рассказала о первых днях войны в Украине.

"Это дико, страшно – просто не укладывается в голове. И очень давит морально. Задумываешься на минуту и не понимаешь, как в XXI веке может произойти подобное: кто-то врывается на чужую территорию и пытается решить все вопросы оружием, танками, как это было десятки лет назад. 24 февраля была паника. Не понимаешь, что делать: то ли бежать куда-то, то ли сумки собирать. Но вовремя с мужем успокоились и составили план действий".

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Также Александра рассказала о своем отношении к нашей стране. По ее мнению, именно в Киеве она почувствовала себя свободным человеком.

"Киев стал вторым домом. Если бы никогда не смогла вернуться в Беларусь, то жила бы в украинской столице. Больше всего понравился район Оболонь. Как говорится, место для жизни. Там нет скопления людей, просторно. В Киеве люди не боятся высказывать свое мнение.

В центре города до войны происходили каждый день какие-то митинги, протесты. Украинцы реально знают, что их голос может быть услышан и им за это не прилетит дубинками. Возможно, поэтому народ сейчас так и сплотился. Из всех моих знакомых украинцев никто не уехал. Каждый по мере сил защищает страну".

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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