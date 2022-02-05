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Цеплялись к украинцам из-за языка: почему канадец повздорил с россиянином в Пекине

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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5 февраля, 16:19
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Не успели Олимпийские игры стартовать, а скандалы уже накапливаются как снежный ком. Главным поставщиком выступает Россия
Российский журналист спровоцировал конфликт на Олимпиаде-2022
Российский журналист спровоцировал конфликт на Олимпиаде-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальный российский журналист Дмитрий Губерниев набросился на мужчину в курточке с украинской символикой, а затем хвастался своим "подвигом" в соцсетях, заявив, что именно его оппонент спровоцировал конфликт.

Жертвой Губерниева оказался канадский журналист издания Lviv Today Ли Рини, который приехал в Китай, чтобы освещать выступление украинцев. Он рассказал нам свою версию произошедшего.

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"Очень жаль, что этот журналист ищет неоправданную славу за то, что спровоцировал ситуацию, заснял ее, выложил и потом хвастался.

Я нахожусь в Пекине, как и на других Олимпийских играх, которые я освещал, включая Сочи-2014, чтобы освещать истории украинских спортсменов.

Вместо того чтобы говорить о том, каким опустошенным должен чувствовать себя Иван Шмуратко сегодня, пропустив соревнования, или как прекрасно должна чувствовать себя Александра Назарова, которая несла флаг своей страны, я вынужден отвечать на вопрос об этом дураке.

Скандальный комментатор Дмитрий Губерниев
Скандальный комментатор Дмитрий Губерниев / Фото: Instagram

Российские журналисты цеплялись к украинским фигуристам из-за языка, на котором они давали интервью, а не спрашивали их о соревнованиях или тренировках.

Я чувствую, что в этом эпизоде ​​я намеренно стал целью для провокации, потому что российский журналист узнал мое имя. Я предполагаю, что один из его коллег назвал мое имя, потому что я обращался к нему сегодня утром, когда было несколько вопросов об использовании языка.

Губерниев не обходится без провокации
Губерниев не обходится без провокации / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ради безопасности других украинских журналистов в Пекине я не хочу дальше комментировать ситуацию и прошу все СМИ сосредоточиться на важных выступлениях спортсменов своей страны", – сказал Рини.

Также мы писали, что Путин заснул при появлении сборной Украины на открытии Олимпиады. Президент РФ оконфузился во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

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