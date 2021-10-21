Макгрегор опасен для людей! Избитый диджей дал показания полиции

Против экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора официально выдвинули обвинения в избиении итальянского певца Франческо Факинетта

Макгрегор vs Факкинетти / Фото: Instagram

Полиция карабинеров Марьяно-Коменсе, провинции Комо, официально подтвердила, что Факинетти и его адвокат выдвинули обвинения против Макгрегора, сообщает CNN.

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Пострадавший итальянский диджей утверждает, что он получил сотрясение мозга в результате нападения экс-чемпиона UFC. После разговора с женой и друзьями об инциденте, Факинетти принял решение подать обвинение.

"Он опасен, его нужно остановить", – сказал Факкинетти CNN.

Итальянец надеется, что кадры с камер видеонаблюдения из отеля подтвердят его слова о нападении Макгрегора. При этом диджей подтвердил, что агрессия Макгрегора была абсолютно немотивированной.

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Напомним, что ссора произошла когда Макгрегор отмечал крещение своего сына в одном из ночных клубов Рима. Среди гостей Конора был и Факкинетти. Они развлекались около двух часов, после чего Макгрегор пригласил диджея на еще одну вечеринку, где ни с того ни с сего напал на него.

"Я получил удар ни за что – такой удар может достаться кому угодно: моим друзьям, жене, знакомым. Вот почему я решил подать в суд на Конора Макгрегора", – сказал Факкинетти, которого цитирует MMAmania.

Добавим, что у Макгрегора это не первый скадал. Ранее он ударил старика в одном из пабов Дублина за то, что тот не захотел пить его виски.