Макгрегор небезпечний для людей! Побитий діджей дав свідчення поліції

Проти екс-чемпіона UFC Конора Макгрегора офіційно висунули звинувачення в побитті італійського співака Франческо Факінетті

Макгрегор vs Факкінетті / Фото: Instagram

Поліція карабінерів Маріано-Коменсе, провінції Комо, офіційно підтвердила, що Факінетті та його адвокат висунули звинувачення проти Макгрегора, повідомляє CNN.

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Потерпілий італійський діджей стверджує, що він отримав струс мозку в результаті нападу екс-чемпіона UFC. Після розмови з дружиною і друзями про інцидент, Факінетті прийняв рішення подати звинувачення.

"Він небезпечний, його потрібно зупинити", – сказав Факкінетті CNN.

Італієць сподівається, що кадри з камер відеоспостереження з готелю підтвердять його слова про напад Макгрегора. При цьому діджей підтвердив, що агресія Макгрегора була абсолютно невмотивована.

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Нагадаємо, що сварка відбулася коли Макгрегор відзначав хрещення свого сина в одному з нічних клубів Риму. Серед гостей Конора був і Факкінетті. Вони розважалися близько двох годин, після чого Макгрегор запросив діджея на ще одну вечірку, де ні з того ні з сього напав на нього.

"Я отримав удар нізащо – такий удар може дістатися будь-кому: моїм друзям, дружині, знайомим. Ось чому я вирішив подати до суду на Конора Макгрегора", – сказав Факкінетті, якого цитує MMAmania.

Додамо, що у Макгрегора це не перший скадал. раніше він вдарив літнього чоловіка в одному з пабів Дубліна за те, що той не захотів пити його віскі.