"Динамо" – "Ференцварош": где и когда смотреть битву за евровесну

Поединок 6-го тура группового раунда в Киеве начнется в 22:00 и будет показан на ТВ и в интернете

Сегодня в рамках заключительного поединка группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" по признанию самих игроков проведет решающий матч полугодия. Вице-чемпион Украины в Киеве примет венгерский "Ференварош", и команды определят обладателя путевки в Лигу Европы. Начало встречи на НСК "Олимпийский" – в 22:00. Онлайн "Динамо" – "Ференцварош" со всеми подробностями уже доступен на нашем сайте.

Реклама

Читайте также: "Динамо" – "Ференцварош": Луческу готов сыграть против Реброва, если ему дадут бутсы

Матч "Динамо" – "Ференцварош" в прямом эфире покажут на канале "Футбол 1", а также трансляция поединка доступна онлайн с помощью сервиса OLL.TV (по подписке).

Александр Зубков против Дениса Попова / Фото: Reuters

В тренде Анатолий Тимощук заразился коронавирусом в России

Реклама

Напомним, что "Динамо" и "Ференцварош" являются аутсайдерами своей группы G. Команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва за пять поединков набрали лишь одно очко, расписав ничью 2:2 в очной встрече в Будапеште.

Ранее мы также рассказывали, что нужно "Динамо", чтобы пройти в евровесну. В сегодняшней игре с "Ференцварошем" киевлян устроит победа либо ничья – 0:0, 1:1 или 2:2.

Смотрите, как "Динамо" и "Ференцварош" играли в Будапеште

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама