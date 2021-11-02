Будет сложная ситуация: тренер Реала опасается поражения от Шахтера

По мнению итальянского тренера, в завтрашнем матче может решиться судьба путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов для его команды.

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"Команда прекрасно знает, что такое завтрашний матч. Мы уже встречались с Шахтером, поэтому хорошо знаем их.

Мы будем пытаться выиграть. Это важный тур для всех. Выиграть или проиграть – это поменяет сразу многое. В случае поражения нам придется выигрывать оставшиеся два матча. Для нас будет сложная ситуация.

А если выиграем – практически выходим в следующий тур и постараемся стать первыми в группе. Наша команда постарайся отдать все возможное, чтобы выиграть. Это очень важный матч", – сказал Анчелотти во время пресс-конференции.