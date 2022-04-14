Венгрия – Украина: трансляция товарищеского матча (видео)

Украинские хоккеисты проведут спарринг в рамках подготовки к чемпионату мира, который начнется в конце апреля

Товарищеский матч Венгрия - Украина / Фото: ФХУ

Сегодня национальная сборная Украины по хоккею в Мишкольце встретится с Венгрией.

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Встреча начнется в 19:00 и будет транслироваться на YouTube.

Напомним, что обе сборные готовятся к чемпионату мира.

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Украина сыграет в Дивизионе 1А. Матчи пройдут с 26 апреля по 1 мая. Наши соперники – Польша, Япония, Эстония и Сербия.

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Венгры будут бороться за путевку в топ-дивизион с 3 по 8 мая. Их соперники – Южная Корея, Словения, Литва и Румыния.

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Ранее мы рассказывали, что участник Олимпийских игр-2002 в составе сборной Украины Василий Бобровников вначале войны строил блокпосты, а теперь работает на скорой.