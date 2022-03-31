Легенда Сокола спасает людей на войне

Один из символов киевского Сокола времен независимости Василий Бобровников с первых дней войны при деле.

Легендарный хоккеист стал водителем скорой помощи, а также развозит гуманитарку.

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"Я живу под Киевом. Нашу сельскую амбулаторию перепрофилировали под госпиталь. Здесь я работаю водителем кареты скорой помощи. Заступаю на 12-часовое дежурство.

В первые три дня с начала вторжения присоединился к формированию блокпоста, созданию заграждений в нашем населенном пункте. А затем перебрался в больницу.

Кроме того, развожу по окрестным селам гуманитарную помощь: лекарства, одежду, продукты питания. В основном посещаем пенсионеров и помогаем семьям с маленькими детьми", – цитирует Бобровникова sport24.ua.