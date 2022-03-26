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Вырвались из ада! Ради сборной Украины вратарь рисковал жизнью

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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26 марта, 13:06
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Голкипер херсонского Днепра рассказал, как пробирался через временно оккупированную территорию, чтобы сыграть на чемпионате мира
Писаренко вырвался из рашистской оккупации
Писаренко вырвался из рашистской оккупации / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины по хоккею примет участие в чемпионате мира (первый дивизион), который стартует через месяц в Польше.

Читайте также: ЧМ-2022 по хоккею: полное расписание всех матчей турнира

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Подготовку к турниру наша команда будет проводить в угорском Мишкольце. Узнав об этом, туда решил ехать вратарь Днепра и национальной команды Сергей Писаренко.

Была лишь одна загвоздка. Он находился в Херсоне, где уже была российская армия.

"Никаких зеленых коридоров не планировалось и не было, поэтому вместе с моим партнером по Днепру Кириллом Бондаренко построили маршрут и в один прекрасный момент сказали себе – пора действовать, чтобы вырваться из ада, – рассказывает Сергей. – В машину Кирилла погрузили баулы с формой и помчались проселками. В районе Николаева попали под обстрел, но проскочили и остались цели".

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"Нам с Бондаренко повезло, что выскочили с временно подконтрольной войскам РФ территории на рассвете и нас не вернули.

Хотя я знаю, что по тому же маршруту до и после были зафиксированы расстрелы мирных граждан.

Ехали мимо сожженной техники, тела погибших. Ужасное зрелище", – цитирует Писаренко ФХУ.

Хоккеисты добрались до Одессы, а уже оттуда Писаренко поездом доехал до Мукачево, а затем пересек венгерскую границу и добрался в лагерь национальной сборной Украины.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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