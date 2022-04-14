Угорщина – Україна: трансляція товариського матчу (відео)

Українські хокеїсти проведуть спаринг у рамках підготовки до чемпіонату світу, який розпочнеться наприкінці квітня

Товариський матч Угорщина - Україна / Фото: ФХУ

Сьогодні національна збірна України з хокею у Мішкольці зустрінеться з Угорщиною.

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Зустріч розпочнеться о 19:00 та транслюватиметься на YouTube.

Нагадаємо, що обидві збірні готуються до чемпіонату світу.

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Україна зіграє у Дивізіоні 1А. Матчі відбудуться з 26 квітня по 1 травня. Наші суперники – Польща, Японія, Естонія та Сербія.

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Угорці боротимуться за путівку до топ-дивізіону з 3 по 8 травня. Їхні суперники – Південна Корея, Словенія, Литва та Румунія.

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Раніше ми розповідали, що учасник Олімпійських ігор-2002 у складі збірної України Василь Бобровников на початку війни будував блокпости, а тепер працює на швидкій.