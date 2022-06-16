Гран-при Канады: на кого сделать ставку в гонке Формулы-1

Макс Ферстаппен пытается защитить чемпионское звание, но у него два серьезных соперника – Серхио Перес и Шарль Леклер

На Гран-при Канады будет три фаворита / Фото: REUTERS

19 июня на Автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале состоится этап Формулы-1 – Гран-при Канады. Начало в 21:00.

Сезон самой крутой гоночной серии сейчас в самом разгаре. Позади уже восемь этапов и вырисовалась тройка пилотов, которые борются за чемпионство.

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Топ-3 общего зачета:

Макс Ферстаппен (Нидерланды, Ред Булл) – 150

Серхио Перес (Мексика, Ред Булл) – 129

Шарль Леклер (Монако, Феррари) – 116

Букмекеры уверены, что именно между этой троицей будет разыгран подиум в Монреале. Фаворит Гран-при Канады – действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Согласны? Тогда ставьте like, а точнее, делайте ставку на победу Макса с коэффициентом – 1.83! На успех Шарля Леклера и Серхио Переса коэффициент – 4.00. Остальных гонщиков всерьез не рассматривают.

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Но зачем ждать гонку, если ставки можно сделать уже на квалификацию. Тут расклады такие: Леклер – 1.66, Ферстаппен – 3.50, Перес – 3.75.

Кроме угадывания победителей, можно сделать много и специфических ставок. К примеру, какая машина будет первой на финише: Феррари – 1.50 или Ред Булл – 2.50.

У кого из гонщиков будет самый быстрый круг: Ферстаппен – 2.10, Леклер – 3.50, Перес – 3.50.

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Можно попытаться предугадать накал борьбы на трассе и поставить, будет ли виртуальная машина безопасности: да – 1.57, нет – 2.25.

Да что тут говорить, если даже на аутсайдере гонки можно заработать. Знаете, кто вылетит первым? Вот вам отличные котировки: Николас Латифи, Мик Шумахер или Кевин Магнуссен – 12.00.