Гран-прі Канади: на кого зробити ставку у гонці Формули-1

Макс Ферстаппен намагається захистити чемпіонське звання, але у нього два серйозні суперники – Серхіо Перес та Шарль Леклер

На Гран-прі Канади буде три фаворити

19 червня на Автодромі імені Жиля Вільнева у Монреалі відбудеться етап Формули-1 – Гран-прі Канади. Початок о 21:00.

Сезон найкрутішої гоночної серії зараз у розпалі. Позаду вже вісім етапів і вималювалася трійка пілотів, які виборюють чемпіонство.

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Топ-3 загального заліку:

Макс Ферстаппен (Нідерланди, Ред Булл) – 150

Серхіо Перес (Мексика, Ред Булл) – 129

Шарль Леклер (Монако, Феррарі) – 116

Букмекери впевнені, що саме між цією трійцею буде розіграно подіум у Монреалі. Фаворит Гран-прі Канади чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен. Згодні? Тоді ставте like, а точніше робіть ставку на перемогу Макса з коефіцієнтом – 1.83! На успіх Шарля Леклера та Серхіо Переса коефіцієнт – 4.00. Решту гонщиків серйозно не розглядають.

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Але навіщо чекати на гонку, якщо ставки можна зробити вже на кваліфікацію. Тут розклади такі: Леклер – 1.66, Ферстаппен – 3.50, Перес – 3.75.

Окрім вгадування переможців, можна зробити багато специфічних ставок. Наприклад, яка машина буде першою на фініші: Феррарі – 1.50 або Ред Бул – 2.50.

У кого з гонщиків буде найшвидше коло: Ферстаппен – 2.10, Леклер – 3.50, Перес – 3.50.

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Можна спробувати передбачити розпал боротьби на трасі і поставити, чи буде віртуальна машина безпеки: так – 1.57, ні – 2.25.

Та що тут казати, якщо навіть на аутсайдері перегонів можна заробити. Знаєте хто вилетить першим? Ось вам чудові котирування: Ніколас Латіфі, Мік Шумахер або Кевін Магнуссен – 12.00.