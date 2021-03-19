Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция 19 марта

Будут определены пары в 1/4 и 1/2 финала

Сегодня в Ньоне пройдут сразу две жеребьевки Лиги чемпионов. Сначала мы узнаем четвертьфинальные пары, а затем станет известно, кто может встретиться в полуфиналах.

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Начало жеребьевки в 13:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!

Представляем участников Лиги чемпионов

"БАВАРИЯ"

Рейтинг УЕФА: 1

Лучший результат: победитель (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)

Прошлый сезон: победитель

Этот сезон: 7-1-0, 24-7

Лучший бомбардир: Роберт Левандовски (5)

Последний матч в ЛЧ: "Лацио" (2:1)

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"РЕАЛ"

Рейтинг УЕФА: 4

Лучший результат: победитель (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018)

Прошлый сезон: 1/8 финала

Этот сезон: 5-1-2, 12-9

Лучший бомбардир: Карим Бензема (5)

Последний матч в ЛЧ: "Аталанта" (3:1)

"МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Рейтинг УЕФА: 6

Лучший результат: полуфинал (2006)

Прошлый сезон: 1/4 финала

Этот сезон: 7-1-0, 17-1

Лучший бомбардир: Ферран Торрес (4)

Последний матч в ЛЧ: "Боруссия" М (2:0)

"ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН"

Рейтинг УЕФА: 7

Лучший результат: финалист (2020)

Прошлый сезон: финал

Этот сезон: 5-1-2, 17-7

Лучшие бомбардиры: Неймар, Килиан Мбаппе (6)

Последний матч в ЛЧ: "Барселона" (1:1)

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"ЛИВЕРПУЛЬ"

Рейтинг УЕФА: 9

Лучший результат: победитель (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)

Прошлый сезон: 1/8 финала

Этот сезон: 6-1-1, 14-3

Лучший бомбардир: Мохамед Салах (5)

Последний матч в ЛЧ: "Лейпциг" (2:0)

"БОРУССИЯ" Д

Рейтинг УЕФА: 12

Лучший результат: победитель (1997)

Прошлый сезон: 1/8 финала

Этот сезон: 5-2-1, 17-9

Лучший бомбардир: Эрлинг Холанд (10)

Последний матч в ЛЧ: "Севилья" (2:2)

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"ЧЕЛСИ"

Рейтинг УЕФА: 14

Лучший результат: победитель (2012)

Прошлый сезон: 1/8 финала

Этот сезон: 6-2-0, 17-2

Лучший бомбардир: Оливье Жиру (6)

Последний матч в ЛЧ: "Атлетико" (2:0)

"ПОРТУ"

Рейтинг УЕФА: 15

Лучший результат: победитель (1987, 2004)

Прошлый сезон: не участвовал

Этот сезон: 5-1-2, 14-7

Лучший бомбардир: Сержиу Оливейра (5)

Последний матч в ЛЧ: "Ювентус" (2:3)

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