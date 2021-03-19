Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция 19 марта

Сегодня в Ньоне пройдут сразу две жеребьевки Лиги чемпионов. Сначала мы узнаем четвертьфинальные пары, а затем станет известно, кто может встретиться в полуфиналах.
Начало жеребьевки в 13:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!
Представляем участников Лиги чемпионов
"БАВАРИЯ"
Рейтинг УЕФА: 1
Лучший результат: победитель (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)
Прошлый сезон: победитель
Этот сезон: 7-1-0, 24-7
Лучший бомбардир: Роберт Левандовски (5)
Последний матч в ЛЧ: "Лацио" (2:1)
"РЕАЛ"
Рейтинг УЕФА: 4
Лучший результат: победитель (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018)
Прошлый сезон: 1/8 финала
Этот сезон: 5-1-2, 12-9
Лучший бомбардир: Карим Бензема (5)
Последний матч в ЛЧ: "Аталанта" (3:1)
"МАНЧЕСТЕР СИТИ"
Рейтинг УЕФА: 6
Лучший результат: полуфинал (2006)
Прошлый сезон: 1/4 финала
Этот сезон: 7-1-0, 17-1
Лучший бомбардир: Ферран Торрес (4)
Последний матч в ЛЧ: "Боруссия" М (2:0)
"ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН"
Рейтинг УЕФА: 7
Лучший результат: финалист (2020)
Прошлый сезон: финал
Этот сезон: 5-1-2, 17-7
Лучшие бомбардиры: Неймар, Килиан Мбаппе (6)
Последний матч в ЛЧ: "Барселона" (1:1)
"ЛИВЕРПУЛЬ"
Рейтинг УЕФА: 9
Лучший результат: победитель (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)
Прошлый сезон: 1/8 финала
Этот сезон: 6-1-1, 14-3
Лучший бомбардир: Мохамед Салах (5)
Последний матч в ЛЧ: "Лейпциг" (2:0)
"БОРУССИЯ" Д
Рейтинг УЕФА: 12
Лучший результат: победитель (1997)
Прошлый сезон: 1/8 финала
Этот сезон: 5-2-1, 17-9
Лучший бомбардир: Эрлинг Холанд (10)
Последний матч в ЛЧ: "Севилья" (2:2)
"ЧЕЛСИ"
Рейтинг УЕФА: 14
Лучший результат: победитель (2012)
Прошлый сезон: 1/8 финала
Этот сезон: 6-2-0, 17-2
Лучший бомбардир: Оливье Жиру (6)
Последний матч в ЛЧ: "Атлетико" (2:0)
"ПОРТУ"
Рейтинг УЕФА: 15
Лучший результат: победитель (1987, 2004)
Прошлый сезон: не участвовал
Этот сезон: 5-1-2, 14-7
Лучший бомбардир: Сержиу Оливейра (5)
Последний матч в ЛЧ: "Ювентус" (2:3)
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк