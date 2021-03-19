Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція 19 березня

Будуть визначені пари в 1/4 і 1/2 фіналу

Сьогодні в Ньоні пройдуть відразу два жеребкування Ліги чемпіонів. Спочатку ми дізнаємося чвертьфінальні пари, а потім стане відомо, хто може зустрітися у півфіналах.

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Початок жеребкування о 13:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію!

Представляємо учасників Ліги чемпіонів

"БАВАРІЯ"

Рейтинг УЄФА: 1

Кращий результат: переможець (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)

Минулий сезон: переможець

Цей сезон: 7-1-0, 24-7

Кращий бомбардир: Роберт Левандовскі (5)

Останній матч в ЛЧ: "Лаціо" (2:1)

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"РЕАЛ"

Рейтинг УЄФА: 4

Кращий результат: переможець (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 2017, 2018)

Минулий сезон: 1/8 фіналу

Цей сезон: 5-1-2, 12-9

Кращий бомбардир: Карім Бензема (5)

Останній матч в ЛЧ: "Аталанта" (3:1)

"МАНЧЕСТЕР СІТІ"

Рейтинг УЄФА: 6

Кращий результат: півфінал (2006)

Минулий сезон: 1/4 фіналу

Цей сезон: 7-1-0, 17-1

Кращий бомбардир: Ферран Торрес (4)

Останній матч в ЛЧ: "Боруссія" М (2:0)

"ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН"

Рейтинг УЄФА: 7

Кращий результат: фіналіст (2020)

Минулий сезон: фінал

Цей сезон: 5-1-2, 17-7

Бомбардири: Неймар, Кіліан Мбаппе (6)

Останній матч в ЛЧ: "Барселона" (1:1)

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"ЛІВЕРПУЛЬ"

Рейтинг УЄФА: 9

Кращий результат: переможець (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)

Минулий сезон: 1/8 фіналу

Цей сезон: 6-1-1, 14-3

Кращий бомбардир: Мохамед Салах (5)

Останній матч в ЛЧ: "Лейпциг" (2:0)

"БОРУССІЯ" Д

Рейтинг УЄФА: 12

Кращий результат: переможець (1997)

Минулий сезон: 1/8 фіналу

Цей сезон: 5-2-1, 17-9

Кращий бомбардир: Ерлінг Холанд (10)

Останній матч в ЛЧ: "Севілья" (2:2)

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"ЧЕЛСІ"

Рейтинг УЄФА: 14

Кращий результат: переможець (2012)

Минулий сезон: 1/8 фіналу

Цей сезон: 6-2-0, 17-2

Кращий бомбардир: Олів'є Жиру (6)

Останній матч в ЛЧ: "Атлетіко" (2:0)

"ПОРТУ"

Рейтинг УЄФА: 15

Кращий результат: переможець (1987, 2004)

Минулий сезон: не брав участі

Цей сезон: 5-1-2, 14-7

Кращий бомбардир: Сержіу Олівейра (5)

Останній матч в ЛЧ: "Ювентус" (2:3)

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