Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція 19 березня

Сьогодні в Ньоні пройдуть відразу два жеребкування Ліги чемпіонів. Спочатку ми дізнаємося чвертьфінальні пари, а потім стане відомо, хто може зустрітися у півфіналах.
Початок жеребкування о 13:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію!
Представляємо учасників Ліги чемпіонів
"БАВАРІЯ"
Рейтинг УЄФА: 1
Кращий результат: переможець (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)
Минулий сезон: переможець
Цей сезон: 7-1-0, 24-7
Кращий бомбардир: Роберт Левандовскі (5)
Останній матч в ЛЧ: "Лаціо" (2:1)
"РЕАЛ"
Рейтинг УЄФА: 4
Кращий результат: переможець (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 2017, 2018)
Минулий сезон: 1/8 фіналу
Цей сезон: 5-1-2, 12-9
Кращий бомбардир: Карім Бензема (5)
Останній матч в ЛЧ: "Аталанта" (3:1)
"МАНЧЕСТЕР СІТІ"
Рейтинг УЄФА: 6
Кращий результат: півфінал (2006)
Минулий сезон: 1/4 фіналу
Цей сезон: 7-1-0, 17-1
Кращий бомбардир: Ферран Торрес (4)
Останній матч в ЛЧ: "Боруссія" М (2:0)
"ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН"
Рейтинг УЄФА: 7
Кращий результат: фіналіст (2020)
Минулий сезон: фінал
Цей сезон: 5-1-2, 17-7
Бомбардири: Неймар, Кіліан Мбаппе (6)
Останній матч в ЛЧ: "Барселона" (1:1)
"ЛІВЕРПУЛЬ"
Рейтинг УЄФА: 9
Кращий результат: переможець (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)
Минулий сезон: 1/8 фіналу
Цей сезон: 6-1-1, 14-3
Кращий бомбардир: Мохамед Салах (5)
Останній матч в ЛЧ: "Лейпциг" (2:0)
"БОРУССІЯ" Д
Рейтинг УЄФА: 12
Кращий результат: переможець (1997)
Минулий сезон: 1/8 фіналу
Цей сезон: 5-2-1, 17-9
Кращий бомбардир: Ерлінг Холанд (10)
Останній матч в ЛЧ: "Севілья" (2:2)
"ЧЕЛСІ"
Рейтинг УЄФА: 14
Кращий результат: переможець (2012)
Минулий сезон: 1/8 фіналу
Цей сезон: 6-2-0, 17-2
Кращий бомбардир: Олів'є Жиру (6)
Останній матч в ЛЧ: "Атлетіко" (2:0)
"ПОРТУ"
Рейтинг УЄФА: 15
Кращий результат: переможець (1987, 2004)
Минулий сезон: не брав участі
Цей сезон: 5-1-2, 14-7
Кращий бомбардир: Сержіу Олівейра (5)
Останній матч в ЛЧ: "Ювентус" (2:3)
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