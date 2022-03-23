Все мы – украинцы! Легенда Реала запустил акцию в поддержку Украины

Звезды мирового спорта активно поддерживают украинцев, которые пострадали от военной агрессии российских захватчиков

Серхио Рамос помогает украинцам, пострадавшим от войны / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Все больше известных спортсменов включается в поддержку Украины. Экс-капитан мадридского Реала и защитник ПСЖ Серхио Рамос принял решение внести свой вклад в помощь украинцам.

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35-летний футболист собирает деньги для пострадавших от военных действий жителей Украины.

Серхио Рамос опубликовал видео в своем Instagram, в котором предлагает приобрести худи (100 евро/шт), а все деньги от продажи пойдут на нужды украинцам.

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На передней части одежды изображены голуби – символ мира, а сзади размещена надпись: "Все мы украинцы".

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Ранее мы сообщали, что легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр и его команда Кладно помогли собрать более 160 000 долларов для беженцев из Украины. Деньги были собраны за счет продажи билетов на матч регулярного чемпионата.