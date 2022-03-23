Усі ми – українці! Легенда Реала запустив акцію на підтримку України

Зірки світового спорту активно підтримують українців, які постраждали від воєнної агресії російських загарбників

Серхіо Рамос допомагає українцям, які постраждали від війни / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Дедалі більше відомих спортсменів включається на підтримку України. Екскапітан мадридського Реала та захисник ПСЖ Серхіо Рамос прийняв рішення зробити свій внесок у допомогу українцям.

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35-річний футболіст збирає гроші для мешканців України, які постраждали від військових дій.

Серхіо Рамос опублікував відео у своєму Instagram, у якому пропонує придбати худі (100 євро/шт), а всі гроші від продажу підуть на потреби українцям.

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На передній частині одягу зображені голуби – символ миру, а ззаду розміщено напис: "Всі ми українці".

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Раніше ми повідомляли, що легендарний чеський хокеїст Яромир Ягр та його команда Кладно допомогли зібрати понад 160 тисяч доларів для біженців з України. Гроші було зібрано за рахунок продажу квитків на матч регулярного чемпіонату.