"Устал ждать звонка из Киева": Воронин прокомментировал свой российский выбор

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин, проживавший последние годы в Дюссельдорфе, объяснил, почему он принял предложение московского "Динамо" войти в тренерский штаб этой команды. Напомним, в Москве Воронин будет помощником немца Сандро Шварца.

"Во время квалификации к ЧМ-2018 мне позвонил старый товарищ по сборной Украины Андрей Шевченко и предложил помочь национальной команде скаутинговой работой. Я был рад сотрудничать с родной сборной, после чего ждал официального назначения. Из-за этого отклонил несколько других предложений – в частности, из Германии. Время шло, но телефон молчал. Параллельно я получал образование, учась в центре лицензирования тренеров при Украинской ассоциации футбола"

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Андрей Воронин. Фото: fcdynamo.ru

"Однако у меня сохранился канал связи с советом директоров московского "Динамо". В какой-то период обсуждали перспективу моей работы скаутом в Европе. Затем представители клуба советовались со мной по ряду потенциальных тренеров, с которыми я пересекался, еще играя в Бундеслиге"

"Сейчас же довольно неожиданно поступило предложение войти в немецкий тренерский штаб московского "Динамо" во главе с Сандро Шварцем, с которым 20 лет назад мы три года играли в "Майнце". Поскольку звонка из Киева я устал ждать, а "Динамо" для меня команда не чужая – здесь я заканчивал свою карьеру – решил дать согласие. С радостью поучусь у профессионалов и помогу людям, которые отнеслись ко мне с доверием", – подытожил Андрей Воронин

Воронина цитирует "ТаТоТаке".

Реклама Андрей Воронин. Фото: fcdynamo.ru

Кстати, мы ранее писали, что Воронин выиграл "Кубок легенд" в Москве, забив в скандальном финале россиянам. Команда Воронина была признана победителем после долгих споров: причиной конфликта стала сирена.

Недавно же Воронин удивил фотографией своего рослого сына. Он уже практически "догнал" своих родителей.

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