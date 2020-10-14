Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо". Сегодня российский клуб объявил, что новым главным тренером команды стал немец Сандро Шварц. Его помощником, помимо Воронина, будет Волкан Булут. Отметим, что Воронин вместе играл со Шварцом в "Майнце".

"Во-первых, хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в "Динамо"! Я провел здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю ее в штабе Сандро Шварца. Мы вместе играли три года и могу сказать, что человеческие качества у Сандро на высоте. В "Динамо" начинается новый крайне интересный этап, частью которого буду и я", – цитирует украинца официальный сайт московского клуба.

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Андрей Воронин. Фото: fcdynamo.ru

Воронин в качестве игрока выступал за московский клуб с 2010 по 2014 год, с паузой на сезон 12/13, когда он играл в аренде в немецкой "Фортуне". Ему уже предлагали работу в "Динамо" в прошлом году, однако тогда Воронин отказал, сославшись на личные причины.

Кстати мы ранее писали, что Воронин выиграл "Кубок легенд" в Москве, забив в скандальном финале россиянам. Команда Воронина была признана победителем после долгих споров: причиной конфликта стала сирена.

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Недавно знаменитый футболист Андрей Воронин удивил фотографией своего рослого сына. Старший сын бывшего форварда сборной Украины уже практически "догнал" своих родителей.

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