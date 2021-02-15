"Судьи не дают нам играть": лидер "МЮ" нашел крайних в неудаче с аутсайдером

Гарри Магуайр и его тренер недовольны решениями VAR в отношении их команды

На вершине таблицы английской Премьер-лиги нынче господствуют два клуба из Манчестера. Правда, в последнее время дела у "горожан" идут значительно лучше. Накануне "МанСити" разбил "Тоттенхэм" и рвется к титулу: Зинченко расстроил Моуринью. А вот "Манчестер Юнайтед" не смог на выезде справиться с 19-й командой турнира – "Вест Бромвичем" (1:1).

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При этом после поединка с аутсайдером защитник "Красных дьяволов" Гарри Магуайр высказал резкое недовольство действиями служителей Фемиды: "После слов Клоппа и Моуринью о том, что судьи якобы нам благоволят, арбитры и VAR не дают нам вообще ничего". А наставник гостей Уле-Гуннар Сульшер заявил, что "в VAR-центре кто-то заснул, следовало бы сварить кофе".

Во встрече в Вест Бромвиче "МЮ" обиделся на гол Мбайе Дианя на второй минуте, когда сенегалец положил руку на лицо Виктора Линделефа. Ответ Бруну Фернандеша выразился в шикарном ударе слета на последней минуте первого тайма. Во второй половине рефери назначил пенальти в ворота хозяев за фол против Магуайра, но после использования системы VAR его отменил. Смотрите обзор поединка.

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А вот у "Арсенала" с "Лидсом" все сложилось проще. Хет-трик Обамеянга помог "канонирам" обойти команду Марсело Бьелсы и выйти на 10-е место – 4:2.

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В понедельник вечером "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко примет "Шеффилд Юнайтед".

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Вспомним, как "Лейпциг" выбил "Манчестер Юнайтед" из Лиги чемпионов:

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