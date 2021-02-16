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Шевченко остался в Киеве на матчи "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы и дал прогноз

16 февраля, 21:11

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер сборной Украины считает, что украинские клубы находятся в хорошей форме

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прилетел в Украину на премию "Футбольные звезды Украины-2020", а затем решил остаться на первые поединки "Шахтера" и "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы. Также наставник поделился мнением о шансах украинских клубов в борьбе за трофей.

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"Шахтер" и "Динамо" боеспособны в еврокубках и находятся в хорошей форме. Я останусь в Киеве на матчи "Динамо" и "Шахтера". Я считаю, что еврокубковая весна для нас будет удачной, наши клубы пройдут этот раунд и дойдут еще дальше", – сказал Шевченко ТК "Футбол".

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

18 февраля в рамках 1/16 Лиги Европы "Динамо" примет в Киеве "Брюгге", начало матча в 19:55. А "Шахтер" в этот же день сыграет в Тель-Авиве против "Маккаби", старт поединка в 22:00. 25 февраля пройдут ответные матчи – "горняки" встретятся в столице Украины с "Маккаби", а "Динамо" отправится в Бельгию.

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Ранее мы рассказывали, что сделали снегопады и морозы с полем "Олимпийского", где 18 февраля играть "Динамо".

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тренер Андрей Шевченко Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк шансы Маккаби Тель-Авив Брюгге
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