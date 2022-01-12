Россия вместо Турции: белорусские чиновники запретили клубам зарубежные сборы

Белорусские футбольные клубы не смогут этой зимой провести зарубежные сборы

Чемпион Беларуси Шахтер Солигорск останется без зарубежных сборов / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно правил, футбольные клубы Беларуси, которые финансируются из государственного бюджета, должны согласовывать проведение сборов с Министерством спорта.

На практике, даже клубы выступавшие в еврокубках и соответственно заработавшие за свои матчи деньги от УЕФА, также не могут выехать за рубеж, сообщает football.by.

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Но если в Турцию команды не пускают, то в Россию всегда пожалуйста. И это несмотря на то, что стоимость проведения сбора в Сочи намного дороже чем в Анталии.

Таким образом, идея о том, чтобы клубы не тратили государственные деньги на зарубежные сборы, превратилась в тотальный запрет даже для участников еврокубков.

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Ранее мы сообщали, что белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович не допущены к международным соревнованиям за поддержку белорусской оппозиции.

Белоруски Долидович и Андриюк / Фото: Reuters

Напомним, на летней Олимпиаде в Токио прогремел скандал с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. Ее пытались насильно отправить из Японии в Минск за критику тренеров сборной, после чего, опасаясь за свою жизнь, она перебралась в Польшу.