Росія замість Туреччини: білоруські чиновники заборонили клубам закордонні збори

Білоруські футбольні клуби не зможуть цієї зими провести закордонні збори

Чемпіон Білорусі Шахтар Солігорськ залишиться без закордонних зборів / Фото: Колаж: Сьогодні

Згідно з правилами, футбольні клуби Білорусі, які фінансуються з державного бюджету, мають узгоджувати проведення зборів із Міністерством спорту.

На практиці навіть клуби, які виступали в єврокубках і відповідно заробили за свої матчі гроші від УЄФА, також не можуть виїхати за кордон, повідомляє football.by.

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Але якщо до Туреччини команди не пускають, то до Росії завжди будь ласка. І це незважаючи на те, що вартість проведення збору в Сочі набагато дорожча, ніж в Анталії.

Таким чином, ідея про те, щоб клуби не витрачали державних грошей закордонні збори, перетворилася на тотальну заборону навіть для учасників єврокубків.

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Раніше ми повідомляли, що білоруські лижниці Світлана Андріюк та Дарія Долідович не допущені до міжнародних змагань за підтримку білоруської опозиції.

Білоруски Долідович і Андріюк / Фото: Reuters

Нагадаємо, на літній Олімпіаді у Токіо прогримів скандал із білоруською бігунею Крістіною Тімановською. Її намагалися насильно відправити з Японії до Мінська за критику тренерів збірної, після чого, побоюючись за своє життя, вона перебралася до Польщі.