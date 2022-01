Почти как в хоккее. Звезда Динамо устроил потасовку на футбольном поле

Команда Игоря Костюка проводит тренировочный сбор в Турции. В рамках подготовки к сезону динамовцы провели спарринг против сверстников из Антальяспор U-19, который не был доигран до конца.

На 86-й минуте поединка счет в матче был равным – 2:2. В одной из последних атак вингер киевлян Самба Диалло забил гол, но арбитр отменил взятие ворот, увидев у сенегальца офсайд.

Юные динамовцы возмутились решением судьи отменить гол, который по их мнению должен был быть засчитан. Даже Игорь Костюк выбежал на поле, чтобы высказать свое недовольство рефери матча.

Апогеем всего стали эмоции Диалло, конфликт которого с соперником спровоцировал массовую потасовку на поле. За излишние эмоции сенегалец получил от арбитра красную карточку.

