Почти как в хоккее. Звезда Динамо устроил потасовку на футбольном поле

Вингер юношеского Динамо U-19 Самба Диалло не сдержал эмоции в товарищеском матче против Антальяспор U-19

Самба Диалло / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Команда Игоря Костюка проводит тренировочный сбор в Турции. В рамках подготовки к сезону динамовцы провели спарринг против сверстников из Антальяспор U-19, который не был доигран до конца.

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На 86-й минуте поединка счет в матче был равным – 2:2. В одной из последних атак вингер киевлян Самба Диалло забил гол, но арбитр отменил взятие ворот, увидев у сенегальца офсайд.

Юные динамовцы возмутились решением судьи отменить гол, который по их мнению должен был быть засчитан. Даже Игорь Костюк выбежал на поле, чтобы высказать свое недовольство рефери матча.

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Апогеем всего стали эмоции Диалло, конфликт которого с соперником спровоцировал массовую потасовку на поле. За излишние эмоции сенегалец получил от арбитра красную карточку.

HEADS GONE



Samba Diallo caused a big scrap involving his Dynamo Kyiv U19 side & Antalyaspor counterparts this afternoon after his goal was disallowed



He then gets sent off & proceeds to start on & push the ref too pic.twitter.com/1v9200P8tA — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 26, 2022

В итоге арбитр принял решение досрочно завершить поединок.

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Динамо U-19 – Антальяспор U-19 – 2:2

Голы: Попов (53), Царенко (77) – Эмре Демир (36), (86).

Удален: Диалло (89).

Динамо U-19 (первый тайм): Игнатенко – Бенедюк, Опанасенко, Балаба, Еременко – Мельниченко, Василец, Гаджук, Мегди, Кремчанин (Леднев, 35) – Уваров.

Динамо U-19 (второй тайм): Погорилый – Малыш, Дячук, Филатов, Танчак – Яцык, Царенко, Скрипник, Диалло, Слесар – Попов.

Отметим, что сенегальский футболист отметился яркой игрой в Юношеской лиге УЕФА. 19-летний форвард забил 5 мячей в 6 матчах турнира. Как мы сообщали, яркая игра Самба Диалло привлекла внимание скаутов Манчестер Сити.

Самба Диалло попал на карандаш селекционеров Манчестер Сити / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что уже 9 февраля Динамо U-19 сыграет с Депортиво в стыковых матчах Юношеской лиги УЕФА.