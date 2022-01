Майже як у хокеї. Зірка Динамо влаштував бійку на футбольному полі

Команда Ігоря Костюка проводить тренувальний збір у Туреччині. У рамках підготовки до сезону динамівці провели спаринг проти однолітків із Антальяспор U-19, який не був дограний до кінця.

На 86-й хвилині поєдинку рахунок у матчі був рівний – 2:2. В одній із останніх атак вінгер киян Самба Діалло забив гол, але арбітр скасував взяття воріт, побачивши у сенегальця офсайд.

Юні динамівці обурилися рішенням судді відмінити гол, який, на їхню думку, мав бути зарахований. Навіть Ігор Костюк вибіг на поле, щоби висловити своє невдоволення рефері матчу.

Апогеєм всього стали емоції Діалло, конфлікт якого з суперником спровокував масову бійку на полі. За зайві емоції сенегалець одержав від арбітра червону картку.

HEADS GONE



Samba Diallo caused big scrap involving his Dynamo Kyiv U19 side & Antalyaspor counterparts this afternoon after his goal was disallowed



He then gets sent off & proceeds to start on & push the ref too pic.twitter.com/1v9200P8tA