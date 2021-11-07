Неудачно пошутил: соперник Украины выгнал игрока из состава

Странная ситуация сложилась в стане следующего соперника сборной Украины. Вратарь команды был отчислен из состава за… неудачные шутки

Даниел Наумов потерял место в сборной из-за шуток / Фото: Instagram

Голкипер ЦСКА 1948 Даниел Наумов обратился к прессе, чтобы рассказать о своей проблеме. Игрок утверждает, что его не вызвали на ноябрьские матчи из-за личного отношения к нему тренерского штаба.

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Наумов рассказал, что это было решение кого-то из тренерского штаба Ясена Петрова. При этом, вратарь не уверен, что главный тренер знает о ситуации.

"Сейчас у команды не очень хорошие результаты, но даже это не повлияло на мой вызов в сборную. Моему агенту человек из тренерского штаба сборной объяснил, что я не всегда удачно шучу во время сборов. Да, именно так, как бы абсурдно это ни звучало", – сказал Даниел Наумов, которого цитирует zbirna.com.

Напомним, Украина и Богария встретятся в товарищеском матче в Одессе 11 ноября. А 16 ноября сборная Украины проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины в гостях.

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Ранее мы опубликовали заявку сборной Украины на ноябрьские матчи. Александру Петракову пришлось сделать замену травмированного Виталия Миколенко.