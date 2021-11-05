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Ярмоленко получил повреждение перед решающими матчами сборной Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
5 ноября, 10:18
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Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил повреждение и пропустил матч своей команды в Лиге Европы против Генка. Он рискует пропустить важные матчи сборной Украины
Андрей Ярмоленко получил травму
Андрей Ярмоленко получил травму / Фото: Reuters

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес перед матчем рассказал, что у Ярмоленко небольшая травма. Точная степень повреждения станет известна после возвращения команды в Лондон.

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Уже 8 ноября сборная Украины соберется в Киеве для подготовки к решающему матчу в отборе на ЧМ-2022.

Напомним, 11 ноября наша команда проведет товарищеский матч против Болгарии в Одессе. А 16 ноября сборная Украины проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины в гостях.

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Андрей Ярмоленко в ТОП-100 бомбардиров сборных мира
Андрей Ярмоленко в ТОП-100 бомбардиров сборных мира / Фото: Reuters

Что нужно Украине для выхода в плей-офф ЧМ-2022

Нашей команде обязательно нужно обыгрывать Боснию. Победа над Боснией отцепляет балканцев из борьбы за вторую строчку, но еще остается Финляндия.

Для нас важно, чтобы в оставшихся матчах финны взяли не больше четырех очков. Впереди у Финляндии матчи против Боснии (в гостях) и Франции (дома).

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Если Украина и Финляндия наберут одинаковое количество баллов, то на первый план выйдет разница забитых и пропущенных мячей в отборе.

Если же Украина сыграет с Боснией вничью, то единственный шанс, при котором команда Петракова пройдет дальше, – это ничья в матче Финляндия – Босния, а затем поражение Финляндии от Франции.

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