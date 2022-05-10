Немцы желают добра, а "братья" убивают. Петраков удивлен приемом в Германии

Наставник национальной команды Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов накануне матча с Боруссией Менхенгладбах

Сборная Украины и ее тренер Александр Петраков / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

В среду, 11 мая, сборная Украины проведет первый матч с начала полномасштабного вторжения России. Соперником "сине-желтых" будет 10-я команда Бундеслиги – менхенгладбахская Боруссия.

На пресс-конференции перед матчем Александр Петраков отметил, что немецкая команда похожа по стилю на сборную Шотландией и этот спарринг будет полезен для его подопечных.

Реклама

"Боруссия похожа схемой, они играют 3-5-2, где-то переходят на 3-4-3. Так же играет сборная Шотландии. Было бы хорошо, если бы приехали легионеры наши, основные игроки. Но сейчас это тоже очень важно. Сыграемся, ребята все понимают. Мы им рассказываем, как играть, у нас есть время. Боруссия – очень хороший соперник, и играют по той же схеме, что и шотландцы".

"Боруссия" Менхенгладбах / Фото: Reuters

Матч смогут посетить украинские болельщики, которым хозяева поля сделали бесплатные билеты.

"Это было решение принимающей стороны. Ирландцы тоже предоставят две тысячи бесплатных билетов для наших болельщиков на матч Лиги наций. Это очень хорошо, ведь люди ехали с пакетами, ничего не осталось в стране. Хорошо, что они придут, поболеют за своих ребят, поддержат. Мы тоже очень благодарны руководству Боруссии, главному тренеру, игрокам, что они согласились играть с нами этот матч и нам помочь".

Реклама

Особо отметил Петраков принимающую сторону – не ожидал такого теплого приема.

"Когда мы приехали, нас очень хорошо встретили. Я опытный, сразу вижу, что к нам хорошо относятся, желают добра. Никогда не думал, что буду сидеть в Германии, немцы будут желать мне добра, а мои "братья" будут нас убивать. Но все будет хорошо".





Главный тренер в постоянном общении с украинскими легионерами, которые начнут прибывать после окончания национальных чемпионатов.

"Только вчера разговаривал с Ярмоленко, немного посмеялись. Иногда надо и смеяться, потому что крышу рвет. Все хорошо, Андрей уезжает 23 мая в сборную. Спросил у него, нужны ли будут выходные, он сказал, что нет, сразу приедет с Миколенко. Зинченко сегодня позвоню. Я со всеми ребятами разговариваю, каждую неделю. Много тоже не надо, а то приедут и скажут: "Василич, ты не дашь нам заскучать". У ребят все хорошо идет, главное, чтобы было без травм. 12 мая мы вышлем окончательные вызовы легионерам".

Реклама

Также Александр Петраков остановился на кадровом вопросе. Он отметил, что вызывать новых футболистов пока не собирается.

"Завтра все будут играть, ограничений нет. У нас есть 17 полевых игроков. Не может еще играть Цыганков. Гуцуляк уедет домой, у него травма, выпал на две недели. Виктор Корниенко тоже получил травму и не приехал в сборную. Сергей Кривцов не играл полгода, только начал восстановление.



Лунин? Пусть будет интрига, вчера с ним разговаривал. Жена рожает, будет мальчик. У Сидорчука мальчик родился, у Соболя. Мне мама еще говорила, что в год войны рождаются больше парни.



Петряк, Шабанов и Макаренко вызваны не будут", – сказал Петраков.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины сыграет в товарищеских матчах в новой патриотической форме. На футболках изображена карта Украины, где линии границ в виде флагов стран, которые поддержали нас в борьбе с Россией. А на номерах игроков – названия населенных пунктов, которые защищали и продолжают защищать наши герои.