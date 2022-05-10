Спорт
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Німці бажають добра, а "брати" вбивають. Петраков здивований прийомом Німеччини

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 травня, 21:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наставник національної команди України Олександр Петраков відповів на запитання журналістів напередодні матчу з Боруссією Менхенгладбах
Збірна України та її тренер Олександр Петраков
Збірна України та її тренер Олександр Петраков / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 11 травня, збірна України проведе перший матч із початку повномасштабного вторгнення Росії. Суперником "синьо-жовтих" буде 10 команда Бундесліги менхенгладбахська Боруссія.

На прес-конференції перед матчем Олександр Петраков зазначив, що німецька команда схожа за стилем зі збірною Шотландією і цей спаринг буде корисним для його підопічних.

Реклама

"У Боруссії схожа ігрова схема, вони грають 3-5-2, десь переходять на 3-4-3. Так само грає збірна Шотландії. Було б добре, якби приїхали легіонери наші, основні гравці. Зараз це теж дуже важливо. Зіграємось, хлопці все розуміють, ми їм розповідаємо, як грати, у нас є час. Боруссія – дуже добрий суперник і грають за тією ж схемою, що і шотландці".

"Боруссія" Менхенгладбах
"Боруссія" Менхенгладбах / Фото: Reuters

Матч зможуть відвідати українські вболівальники, яким господарі поля зробили безкоштовні квитки.

"Це було рішення приймаючої сторони. Ірландці теж нададуть дві тисячі безкоштовних квитків для наших уболівальників на матч Ліги націй. Це дуже добре, адже люди їхали з пакетами, нічого не залишилося в країні. Добре, що вони прийдуть, повболівають за своїх хлопців, підтримають. Ми також дуже вдячні керівництву Боруссії, головному тренеру, гравцям, що вони погодилися грати з нами цей матч і нам допомогти".

Реклама

Особливо відзначив Петраков сторону, що приймає, від яких не очікував такого теплого прийому.

"Коли ми приїхали, нас дуже добре вистрілили. Я досвідчений, одразу бачу, що до нас добре ставляться, бажають добра. Ніколи не думав, що сидітиму в Німеччині, німці бажатимуть мені добра, а мої "брати" нас вбиватимуть. Але все буде гаразд".



Головний тренер у постійному спілкуванні з українськими легіонерами, які почнуть прибувати після закінчення національних чемпіонатів.

"Тільки вчора розмовляв з Ярмоленком, трохи посміялися. Іноді треба і сміятися, бо дах рве. Все добре, Андрій їде 23 травня до збірної. Запитав у нього, чи потрібні будуть вихідні, він сказав, що ні, одразу приїде з Миколенком. Зінченку сьогодні зателефоную. Я з усіма хлопцями розмовляю щотижня. Багато теж не треба, бо приїдуть і скажуть: "Васильович, ти не даси нам занудьгувати". У хлопців все добре йде, головне щоб було без травм. 12 травня ми надішлемо остаточні виклики легіонерам."

Реклама

Також Олександр Петраков зупинився на кадровому питанні. Він зазначив, що викликати нових футболістів наразі не збирається.

"Завтра всі гратимуть, обмежень немає. У нас є 17 польових гравців. Не може ще грати Циганков. Гуцуляк поїде додому, має травму, випав на два тижні. Віктор Корнієнко теж отримав травму і не приїхав до збірної. Сергій Кривцов не грав півроку, лише розпочав відновлення.

Лунін? Нехай буде інтрига, учора з ним розмовляв. Дружина народжує, буде хлопчик. У Сидорчука хлопчик народився, у Соболя. Мені мама ще говорила, що у рік війни народжуються більше хлопців.

Петряк, Шабанов та Макаренко викликані не будуть", – сказав Петраков.

Раніше ми повідомляли, що збірна України зіграє у товариських матчах у новій патріотичній формі. На футболках зображено мапу України, де лінії кордонів у вигляді прапорів країн, які підтримали нас у боротьбі з Росією. А на номерах гравців назви населених пунктів, які захищали та продовжують захищати наші герої.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Опитування
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:55
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Опитування
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
86
2
Ліверпуль Ліверпуль
83
3
Челсі Челсі
67
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
69
3
Севілья Севілья
65
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
76
2
Боруссія Д Боруссія Д
66
3
Баєр Баєр
61
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
80
2
Інтер Інтер
78
3
Наполі Наполі
73
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
80
2
Марсель Марсель
68
3
Монако Монако
65

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти