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Не узнать! Лучший бомбардир "Шахтера" сменил имидж

14 января, 10:38

Олег Люлька Олег Люлька

Бразилец с украинским паспортом Жуниор Мораес отрастил элегантные усы

Основной нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес во время отпуска сменил имидж. Бразилец с украинским паспортом отрастил элегантные усы, с которыми футболиста не так то и просто узнать.

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Фотографиями с усами 33-летний Мораес поделился у себя в Instagram.

Болельщики больше привыкли к такому Мораесу:

"Шахтер", Жуниор Мораес
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"Шахтер", Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

Напомним, заключительные два матча прошлого года Жуниор Мораес пропустил после травмы, полученной в киевской игре Лиге чемпионов в "Реалом". У форварда было диагностировано повреждение правого бедра. При медосмотре была выявлена обширная гематома.

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Впрочем, и без лучшего бомбардира прошлого чемпионата Украины Мораеса "Шахтер" сумел пробиться в весеннюю часть еврокубков, оставив за бортом "Интер". Во второй половине февраля "горняков" ждут матчи 1/16 Лиги Европы с "Маккаби" (Тель-Авив).

Смотрите, как забивает Мораес

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имидж Шахтер Донецк усы Жуниор Мораес

Источник: Сегодня|Спорт

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