Не узнать! Лучший бомбардир "Шахтера" сменил имидж

Основной нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес во время отпуска сменил имидж. Бразилец с украинским паспортом отрастил элегантные усы, с которыми футболиста не так то и просто узнать.

Реклама

Фотографиями с усами 33-летний Мораес поделился у себя в Instagram.

Болельщики больше привыкли к такому Мораесу:

Реклама "Шахтер", Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Жуниор Мораес

Напомним, заключительные два матча прошлого года Жуниор Мораес пропустил после травмы, полученной в киевской игре Лиге чемпионов в "Реалом". У форварда было диагностировано повреждение правого бедра. При медосмотре была выявлена обширная гематома.

Читайте также: Разбитые дома и футбол на линии фронта: "Шахтер" снял фильм о поездке на Донбасс

Реклама

Впрочем, и без лучшего бомбардира прошлого чемпионата Украины Мораеса "Шахтер" сумел пробиться в весеннюю часть еврокубков, оставив за бортом "Интер". Во второй половине февраля "горняков" ждут матчи 1/16 Лиги Европы с "Маккаби" (Тель-Авив).

Смотрите, как забивает Мораес

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама