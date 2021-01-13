Футболист Ефим Конопля рассказал об отношениях с бывшей девушкой Попова

Во время зимнего межсезонья в украинском футболе важное место заняла тема отпусков. Многие игроки улетели в теплые края, и в декабре стало известно, что бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту "Шахтера". Анастасия Гладун теперь встречается с Ефимом Конополей – молодым защитником донецкого клуба, который арендован черниговской "Десной".

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О том, были ли у Ефима проблемы с бывшим партнером по молодежной, а теперь и по основной сборной, 21-летний уроженец Донецка рассказал YouTube-каналу "От души в душу":

"Я с ней встречаюсь четыре месяца. Я ее мимолетом заметил, потом парой слов каких-то перекинулись. Я ей комплимент отвесил. Потом все забылось, неделя прошла, и я ее вновь увидел. Я не знал, что это девушка Дениса была. Только потом, когда увидел ее в Instagram, то понял. Я не хочу уже это разносить, ведь она встречалась с Денисом год или больше. Все футболисты знают, какие у них были отношения, поэтому никто не захотел влазить. Что может заставить человека написать такую грубость про девушку в соцсетях? Я не влазил в их конфликт, я понимал, что это абсолютно детский сад и мне даже не стоит соваться. Мне не пришлось кому-то что говорить или писать, моя девушка поставила его на место... Я с Поповым поздоровался, попрощался – близко никогда не дружил".

Ранее динамовец Попов нагрубил своей бывшей девушке в соцсетях.

Смотрите, как "Десна" обыграла "Мариуполь" в чемпионате Украины:

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