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Разбитые дома и футбол на линии фронта: "Шахтер" снял фильм о поездке на Донбасс

11 января, 16:35

Елена Павлова Елена Павлова

Впервые за 6 лет игроки команды оказались так близко к Донецку

"Шахтер" снял документальный фильм о поездке своих игроков на линию разграничения. В ноябре 2020 года украинский полузащитник "горняков" Максим Малышев и грузинский защитник Давид Хочолава побывали в Красногоровке, Марьинке и Авдеевке. Впервые за 6 лет футболисты команды оказались так близко к Донецку.

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В общей сложности "горняки" провели в пути 14 часов и преодолели 600 километров. Во время поездки Малышев и Хочолава увидели спортивные залы со следами боев, поврежденные дома, минные поля и сотни ребят, которые с неподдельными эмоциями встречали гостей.

Малышев и Хочолава

Малышев и Хочолава / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В документальный фильм вошли воспоминания "горняков" о "Донбасс Арене", которая болела как один большой фанатский сектор, взгляд на терриконы и слезы радости на глазах детей, которые благодаря клубному проекту "Давай, играй!" могут посещать тренировки на линии разграничения

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"Не хватает дома", – признался Максим, который также рассказал о своем длительном восстановлении после травмы. Хотя ходили слухи, что Малышев заканчивает карьеру в 27 лет.

Ранее мы также писали, что ушел из жизни бывший игрок "Шахтера" Александр Васин.

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Шахтер Донецк документальный фильм линия разграничения Максим Малышев Давай, играй! Давид Хочолава
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