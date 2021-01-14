Не впізнати! Найкращий бомбардир "Шахтаря" змінив імідж

Основний нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес під час відпустки змінив імідж. Бразилець з українським паспортом відростив елегантні вуса, з якими футболіста не так просто й впізнати.
Фотографіями з вусами 33-річний Мораес поділився у себе в Instagram.
Вболівальники більше звикли до такого Мораеса:
Нагадаємо, заключні два матчі минулого року Жуніор Мораес пропустив після травми, якої зазнав у київській грі Лізі чемпіонів в "Реалом". У форварда було діагностовано ушкодження правого стегна. Медогляд виявив велику гематому.
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Утім, і без найкращого бомбардира минулого чемпіонату України Мораеса "Шахтар" зумів пробитися до весняної частини єврокубків, залишивши за бортом "Інтер". У другій половині лютого на "гірників" чекають матчі 1/16 Ліги Європи з "Маккабі" (Тель-Авів).
Дивіться, як забиває Мораес
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