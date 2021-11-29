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Кушает задом наперед и раздает миллионы: ТОП-10 фактов о футболисте, которому не дали "Золотой мяч"

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
29 ноября, 23:45
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Мы собрали малоизвестные факты из жизни нападающего Баварии Роберта Левандовски, которого почему-то не назвали лучшим футболистом мира
Роберт Левандовский и его семья
Роберт Левандовский и его семья

По мнению Олега Блохина, выигравшего "Золотой мяч" в 1975 году, по итогам 2021-го этой награды должен быть удостоен Роберт Левандовски.

Олега Владимировича поддержали много экспертов со всего мира, но их голосов было недостаточно. "Золотой мяч" выиграл Лионель Месси. А Левандовски стал лучшим нападающим года.

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Назвали Робертом не просто так

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Роберт Левандовски родился 21 августа 1988 года в Варшаве. Ему дали английское имя, поскольку отец считал, что в будущем он будет жить и работать за границей. Роберт – имя германского происхождения и переводится, как "блестящий от славы". И отец не ошибся, его сын и вправду купается в лучах софитов.

Спортивная семья – залог успеха

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Футболист родился в семье, где все без исключения вели активный образ жизни. В детстве он преуспел в баскетболе, волейболе и гандболе. Мама Ивона играла в волейбол за команду AZS Warsaw, а после завершения карьеры перешла на тренерскую работу. Отец Кшиштоф был футболистом столичного Хутника, а затем стал тренером по дзюдо. У Роберта есть сестра Милена, которая также играла в волейбол.

Даже жену Левандовски выбрал из спорта Анна – бронзовый призер чемпионата мира по карате. Кстати, каждый свой гол он посвящает отцу, который умер в 2005 году.

Стал лицом FIFA 15 в Польше

Левандовски стал лицом одной из популярнейших футбольных игр в мире. В новой версии футбольного симулятора в рейтинге популярности игроков на первом месте расположился нападающий ПСЖ Лионель Месси с рейтингом 93. Вторым идет Роберт Левандовски (92), а третье место разделили Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак (91).

Маленький рост – не преграда!

Роберт в юности переживал из-за своего маленького роста. Первый тренер Михал Херман рассказывал о Роберте, что тот не всегда мог попасть по мячу. Но с упорством отрабатывал приемы... Сейчас рост футболиста 1,85 метра.

Миллион евро на борьбу с коронавирусом

Левандовски вместе со своей супругой Анной в марте 2020 года пожертвовали миллион евро. Помимо этого пара занимается благотворительностью и делает вносы Детскому мемориальному институту здоровья в Варшаве.

"Это моя футболка, в которой я сыграл в матче Бундеслиги с Шальке. В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю ее на аукцион в рамках проекта Less-App, а деньги от продажи будут пожертвованы польским больницам", – написал Левандовски в Instagram.

Также Роберт является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Бони и Клайд по-польски

В 2013 году Левандовски женился на Анне Стахурской, польской каратистке и личном тренере. С Робертом Анна познакомилась в 2007 году. Они оба, будучи студентами, посетили семинар в Варшавской школе образования и спорта. Молодые люди сразу друг другу понравились и начали встречаться.

Им даже не помешало расстояние. Ведь каратистка жила в Польше, а футболист играл в Германии. Они не боятся креативить, всегда на глазах у журналистов, молодые, красивые, спортивные и одеты всегда с иголочки. Настоящая пара – Бони и Клайд. Их первая дочь Клара родилась в 2017 году, а вторая дочь, Лора, родилась в 2020 году.

"Тело"

Бывший одноклубник Левандовски по Боруссии Нури Сахин дал ему прозвище "Тело" за его мускулистую "раму".

Забил пять голов за девять минут

В 2015 году Левандовски забил пять голов за девять минут в матче против Вольфсбурга. Он вышел со скамейки запасных в перерыве и сразу же оказал влияние на игру, забив самый быстрый хет-трик в истории Бундеслиги, за которым последовало наибольшее количество голов, забитых в одном матче лиги.

Прием пищи начинается с десерта!

Роберт Левандовски следует одному из наиболее причудливых подходов к еде: обратное питание. Нападающий начинает трапезу с десерта – обычно брауни – за которым следуют рис или гречка, затем мясо или рыба и, наконец, салат или суп. Идея, заключается в том, чтобы "отделить углеводы и белки, чтобы организм не был перегружен смесью продуктов и ингредиентов".

Супруга-чемпионка

Анна родилась 7 сентября 1988 года в Лодзи, Польша. Занимается карате с раннего возраста. Она завоевала свою первую медаль в этом виде спорта в 2008 году. В общей сложности выиграла три медали чемпионата мира, шесть медалей чемпионата Европы и 29 медалей чемпионата Польши за свою карьеру.

Анна преуспела не только в спорте, но и в образовании. В 2012-м она стала кандидатом наук, защитив диссертацию в Академии физической культуры. В сентябре 2020 года девушка стала специалистом по питанию. В настоящее время развивает свой блог в Instagram, который называется Healthy Plan from Ann. Там Анна дает рекомендации по поводу диет и правильного образа жизни.

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