Кушает задом наперед и раздает миллионы: ТОП-10 фактов о футболисте, которому не дали "Золотой мяч"

По мнению Олега Блохина, выигравшего "Золотой мяч" в 1975 году, по итогам 2021-го этой награды должен быть удостоен Роберт Левандовски.

Олега Владимировича поддержали много экспертов со всего мира, но их голосов было недостаточно. "Золотой мяч" выиграл Лионель Месси. А Левандовски стал лучшим нападающим года.

Присаживайтесь поудобнее, сейчас мы расскажем то, что вы точно еще не слышали о польском бомбардире.

Роберт Левандовски родился 21 августа 1988 года в Варшаве. Ему дали английское имя, поскольку отец считал, что в будущем он будет жить и работать за границей. Роберт – имя германского происхождения и переводится, как "блестящий от славы". И отец не ошибся, его сын и вправду купается в лучах софитов.

Футболист родился в семье, где все без исключения вели активный образ жизни. В детстве он преуспел в баскетболе, волейболе и гандболе. Мама Ивона играла в волейбол за команду AZS Warsaw, а после завершения карьеры перешла на тренерскую работу. Отец Кшиштоф был футболистом столичного Хутника, а затем стал тренером по дзюдо. У Роберта есть сестра Милена, которая также играла в волейбол.

Даже жену Левандовски выбрал из спорта Анна – бронзовый призер чемпионата мира по карате. Кстати, каждый свой гол он посвящает отцу, который умер в 2005 году.

Левандовски стал лицом одной из популярнейших футбольных игр в мире. В новой версии футбольного симулятора в рейтинге популярности игроков на первом месте расположился нападающий ПСЖ Лионель Месси с рейтингом 93. Вторым идет Роберт Левандовски (92), а третье место разделили Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак (91).

Роберт в юности переживал из-за своего маленького роста. Первый тренер Михал Херман рассказывал о Роберте, что тот не всегда мог попасть по мячу. Но с упорством отрабатывал приемы... Сейчас рост футболиста 1,85 метра.

Robert Lewandowski and his wife Anna have donated 1 million to support efforts against the coronavirus pandemic pic.twitter.com/dQbowsrIa4