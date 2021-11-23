Месси, Роналду или Левандовски? ФИФА определит лучшего футболиста 2021 года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года

ФИФА назвала номинантов ежегодной премии / Фото: Reuters

Традиционно премия The Best FIFA Football Awards имеет шесть номинаций – по три для мужского и женского футбола – лучший игрок, вратарь и тренер команды.

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Две группы экспертов – одна по женскому футболу и одна по мужскому футболу – отбирали кандидатов по каждой категории.

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала имена претендентов на награду лучшему футболисту в 2021 году. В списке 11 игроков.

На премию лучшему футболисту претендуют:

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Эрлинг Холанн (Норвегия, Боруссия (Дортмунд))

Карим Бензема (Франция, Реал)

Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Жоржиньо (Италия, Челси)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Роберт Левандовски (Польша, Бавария)

Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус/Манчестер Юнайтед)

Лионель Месси (Аргентина, Барселона/ПСЖ)

Неймар (Бразилия, ПСЖ)

Н'Голо Канте (Франция, Челси)

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

Роберт Левандовски – суперзвезда Баварии / Фото: Reuters

На награду лучшего вратаря претендует пятеро голкиперов:

Алиссон Беккер (Бразилия, Ливерпуль)

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан/ПСЖ)

Эдуар Менди (Сенегал, Челси)

Мануэль Нойер (Германия, Бавария)

Каспер Шмейхель (Дания, Лестер)

Италия чемпион Европы, а Доннарумма не ликует / Фото: Reuters

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На звание лучшего тренера мужской команды семь претендентов:

Антонио Конте (Интер/Тоттенхэм)

Ханс-Дитер Флик (Бавария / сборная Германии)

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Роберто Манчини (сборная Италии)

Лионель Скалони (сборная Аргентины)

Диего Симеоне (Атлетико)

Томас Тухель (Челси)

Роберто Манчини, сборная Италии / Фото: Reuters

Открытое голосование будет проводится на сайте FIFA и продлится до 10 декабря 2021 года.

ФИФА объявит трех финалистов в каждой из шести категорий, перечисленных выше, в начале января 2022 года.

Награждение победителей состоится 17 января 2022 года.

Отметим, что премия ФИФА лучшему футболисту года присуждается в течении 30 лет. Самый первый трофей ФИФА был присужден в 1991 году легендарному футболисту сборной Германии Лотару Матеусу.