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Горячая Дарина! Откровенные фото красотки, ставшей женой экс-лидера Зари

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 мая, 14:31
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Защитник Евгений Чеберко попрощался с холостяцкой жизнью ради девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Азот, которая знает толк в красоте
Жена Евгения Чеберко Дарина
Жена Евгения Чеберко Дарина / Фото: Instagram

Накануне еще одним видным холостяком в украинском футболе стало меньше. 23-летний Евгений Чеберко женился на красотке-фотографе по имени Дарина. Как мы писали, на свадьбе молодожены макали друг друга в торт, а когда невеста запела, жених пустил слезу.

Евгений Чеберко и его жена Дарина
Евгений Чеберко и его жена Дарина / Фото: Instagram

В 2020-м Евгений Чеберко дебютировал за сборную Украины в матче с Францией (1:7), но затем выпал из состава "сине-желтых".

В УПЛ он известен по выступлениям за Зарю, из которой перешел в австрийский ЛАСК. Сейчас на правах аренды Евгений играет за хорватский Осиек.

Кто же эта красотка, завладевшая сердцем Евгения Чеберко?

ВОТ ЧТО О СЕБЕ РАССКАЗЫВАЕТ САМА ДАРИНА

  • Мне 23 года
  • Родилась в городе под названием Днепродзержинск (сейчас Каменское)
  • Занималась бальными танцами на протяжении шести лет (и очень жалею, что бросила)
  • Закончила художественную школу с отличием (хотела быть архитектором или дизайнером)
  • Танцевала в группе поддержки баскетбольного клуба Азот
  • Окончила медицинский университет и открыла свой косметологический кабинет (но поработала год и пришлось оставить работу)
  • Фанат Гарри Поттера, причем безумный

А еще Дарина – практикующий фотограф.

Хотя позировать у нее тоже получается прекрасно.

Яркие фото Дарины Чеберко


Кстати, для Дарины не проблема составить своему теперь уже мужу компанию во время тренировки.

Смотрите, как Евгений Чеберко забивал в начале своей карьеры за Днепр

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