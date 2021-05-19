Гаряча Дарина! Відверті фото красуні, що стала дружиною екслідера Зорі

Захисник Євген Чеберко попрощався з холостяцьким життям заради дівчини з групи підтримки баскетбольного клубу Азот, яка знається на красі

Дружина Євгена Чеберка Дарина / Фото: Instagram

Напередодні ще одним холостяком в українському футболі стало менше. 23-річний Євген Чеберко одружився на красуні-фотографині на ім'я Дарина. Як ми писали, на весіллі молодята вмочали один одного в торт, а коли наречена заспівала, наречений пустив сльозу.

Євген Чеберко і його дружина Дарина / Фото: Instagram

У 2020-му Євген Чеберко дебютував за збірну України в матчі з Францією (1:7), але потім випав зі складу "синьо-жовтих".

В УПЛ він відомий за виступами за Зорю, з якої перейшов до австрійського клубу ЛАСК. Нині на умовах оренди Євген грає за хорватський Осієк.

Хто ж ця красуня, що заволоділа серцем Євгена Чеберка?

ОСЬ ЩО ПРО СЕБЕ РОЗПОВІДАЄ САМА ДАРИНА

Мені 23 роки

Народилася в місті під назвою Дніпродзержинськ (нині Кам'янське)

Займалася бальними танцями протягом шести років (і дуже шкодую, що кинула)

Закінчила художню школу з відзнакою (хотіла бути архітектором або дизайнером)

Танцювала в групі підтримки баскетбольного клубу Азот

Закінчила медичний університет і відкрила свій косметологічний кабінет (але попрацювала рік і довелося залишити роботу)

Фанатка Гаррі Поттера, причому божевільна

А ще Дарина – практикуючий фотограф.

Хоча позувати їй теж вдається чудово.

Яскраві фото Дарини Чеберко





До речі, для Дарини не проблема скласти своєму тепер уже чоловікові компанію під час тренування.

Дивіться, як Євген Чеберко забивав на початку своєї кар'єри за Дніпро