Динамо потеряло лучшего бомбардира чемпионата до конца года

Проблемы со здоровьем не позволяют форварду киевлян Владиславу Кулачу не то что играть, а даже тренироваться

Владислав Кулач / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Скорее всего, до конца 2021 года Владислав Кулач уже не сыграет за Динамо.

Об этом сообщает Metaratings.

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Ранее у 28-летнего форварда были обнаружены проблемы с сердцем. Пришлось делать операцию.

Проблемы усугубились после того, как Владислав заболел коронавирусом. После выздоровления теперь ему предстоит пройти длительный путь восстановления.

На сегодняшний день ослабленное здоровье не позволяет Кулачу не только работать в основной группе, но и вообще тренироваться. Пока футболист совершает только пробежки. В этой связи ожидать его возвращения на поле ранее 2022 года не приходится.

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В нынешнем сезоне Кулач в последний раз выходил на поле 14 августа в товарищеском матче против Интера, проигранного киевлянами 0:3.

А ведь летом Кулач переходил в Динамо из Ворсклы в статусе лучшего бомбардира УПЛ прошлого сезона, в котором он забил за полтавчан 15 голов.

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Владислав Кулач / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Добавим, что не ранее следующего года вернется после травмы и основной форвард Динамо Артем Беседин.

Артем Беседин / Фото: Reuters

Пока Беседин с Кулачем лечатся, продолжает разочаровать Супряга.

Луческу и Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

При этом Динамо и Шахтер установили совместный антирекорд Лиги чемпионов. Впервые в истории турнира две команды из одной страны завершили первый круг группового этапа без единого гола.