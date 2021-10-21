Динамо втратило найкращого бомбардира чемпіонату до кінця року

Проблеми зі здоров'ям не дають змоги форварду киян Владиславу Кулачу не те що грати, а навіть тренуватися

Владислав Кулач / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Найвірогідніше, до кінця 2021 року Владислав Кулач вже не зіграє за Динамо.

Про це повідомляє Metaratings.

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Раніше у 28-річного форварда виявили проблеми із серцем. Довелося робити операцію.

Проблеми ускладнилися після того, як Владислав захворів на COVID. Після одужання тепер йому належить пройти тривалий шлях відновлення.

Наразі ослаблене здоров'я не дозволяє Кулачу не тільки працювати в основній групі, а й взагалі тренуватися. Поки футболіст робить тільки пробіжки. У зв'язку з цим очікувати його повернення на поле раніше 2022 року не доводиться.

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У нинішньому сезоні Кулач востаннє виходив на поле 14 серпня в товариському матчі проти Інтера, програного киянами 0:3.

Улітку ж Кулач переходив до Динамо з Ворскли в статусі найкращого бомбардира УПЛ минулого сезону, в якому він забив за полтавців 15 голів.

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Владислав Кулач / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Додамо, що не раніше наступного року повернеться після травми і основний форвард Динамо Артем Бєсєдін.

Артем Бєсєдін / Фото: Reuters

Поки Бєсєдін з Кулач лікуються, продовжує розчарувати Супряга.

Луческу і Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

При цьому Динамо і Шахтар встановили спільний антирекорд Ліги чемпіонів. Вперше в історії турніру дві команди з однієї країни завершили перше коло групового етапу без єдиного гола.