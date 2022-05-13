Динамо – Флора: прямая видеотрансляция матча

Киевская команда уже без сборников сыграет благотворительный поединок в Эстонии. Смотрите игру в прямом эфире у нас на сайте

Динамо сразится с Флорой

Сегодня, 13 мая, Динамо проведет свой очередной благотворительный поединок в Европе. Соперником "бело-синих" станет один из лидеров эстонского футбола – клуб Флора.

Встреча пройдет в Таллине на стадионе "А Ле Кок Арена". Начало – в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча в столице Эстонии.

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Поскольку чемпионат Украины прерван из-за войны нашей страны против России, Динамо осталось без игровой практики. Поэтому киевляне решили организовать тур по Европе для поддержки украинцев, которые пострадали от агрессии фашистов. Пока что команда Мирчи Луческу не проигрывала и в основном дарила зрителям результативные игры:

Легия (3:1)

Галатасарай (3:1)

Клуж (0:0)

Боруссия Д (3:2)

Динамо Загреб (2:2)

Базель (3:2)

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Теперь же соперником киевлян станет рекордсмен чемпионата Эстонии по чемпионствам. За свои 32 года существования команда уже 13 раз добывала местное золото. В нынешнем сезоне столичная команда вновь идет на первом месте, лишь раз потеряв баллы в 12-ти матчах.