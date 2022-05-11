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Это было очень сильно! Капитан Динамо в восторге от Kalush Orchestra на Евровидении

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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11 мая, 11:45
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Футболист сборной Украины Сергей Сидорчук выразил восторг выступлением Kalush Orchestra в полуфинале песенного конкурса
Сергей Сидорчук поддержал Kalush Orchestra
Сергей Сидорчук поддержал Kalush Orchestra

Вчера в Турине состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022. В нем выступили 17 стран, из которых десять прошли в финал.

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Участвовала в конкурсе и Украина. Коллектив Kalush Orchestra разорвал зал своим хитом "Stefania" и отобрался в следующую стадию. Украинскую группу поддержал и капитан Динамо Сергей Сидорчук.

"Это было очень сильно. Жду в финале".

Отметим, что второй полуфинал пройдет завтра, 12 мая, а финал назначен на 14 мая. Также в решающую стадию из первой части конкурса прошли Швейцария, Исландия, Литва, Португалия, Нидерланды, Молдова, Норвегия, Греция и Армения.

Кто, по мнению букмекеров, пройдет в финал "Евровидения-2022"

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К слову, Kalush Orchestra называют явным фаворитом Евровидения. Букмекеры оценивают шансы Украины на победу в более чем 40%. Ранее наша страна уже дважды побеждала в конкурсе – в 2004 году благодаря Руслане и в 2016 году усилиями Джамалы.

Россия же участие в конкурсе не принимает, ведь после полномасштабного вторжения ее армии на территорию Украины ее выбросили из мероприятия. Правда, это не помешало путинскому подлизе Филиппу Киркорову посетить Евровидение.

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