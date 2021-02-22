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Суркис едет к Эрдогану выпрашивать нападающего для "Динамо"

22 февраля, 12:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне намерены заполучить нападающего до закрытия трансферного окна

Киевское "Динамо" сделает повторное предложение турецкому "Хатайспору" по покупке нападающего Аарона Бупендзы. Ранее сообщалось, что "Хатайспор" отказался продавать Бупендзу в "Динамо" за 9 млн евро.

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Тем не менее, президент "Динамо" Игорь Суркис лично отправится в Турцию, чтобы уговорить руководство "Хатайспора" отпустить нападающего, сообщает beyazgundem. По информации источника, Суркис должен был приехать раньше, но отложил переговоры из-за смерти отца.

Киевляне намерены заполучить Бупендзу до 2 марта, когда закроется трансферное окно в Украине. Отметим, что в этом случае Мирча Луческу не сможет рассчитывать на форварда в матчах Лиги Европы.

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Сообщается, что главный тренер "Хатайспора" Омер Эрдоган готов отпустить Бупендзу в обмен на Жерсона Родригеса, который в прошлом сезоне играл в Турции на правах аренды за "Анкарагюджу" и хорошо себя зарекомендовал. Ожидается, что президент "Динамо" прояснит этот вопрос в ближайшие дни.

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Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Турции Аарон Бупендза Хатайспор

Источник: Сегодня|Спорт

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