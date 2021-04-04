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Шахтер не получит легкую прогулку в Полтаве: прогноз на матч с Ворсклой

4 апреля, 10:34

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Футбольный комментатор ставит на "меньше" в матче Ворскла – Шахтер

Сегодня в чемпионате Украины встречаются команды из верхней части турнирной таблицы. Ворскла принимает Шахтер, поединок начнется в 17:00. В ожидании матча послушаем прогноз на игру от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

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Ворскла – Шахтер
УПЛ, 4 апреля, воскресенье, в 17:00, ТВ: канал "Футбол 1"

Финишный отрезок розыгрыша украинской Премьер-лиги обещает быть максимально горячим по многим факторам. В частности, Ворскла приблизилась к Заре, идущей на третьем месте, уже на расстояние одного очка. Правда, и Десна дышит в спину с того же расстояния.

В 2021 году полтавчане проиграли лишь раз в шести матчах – Днепру-1. Перед паузой ФИФА команда Максимова уверенно победила Олимпик (3:0). В октябре зелено-белые отбирали очки у горняков (1:1), а их последняя встреча в Полтаве завершилась победой хозяев (1:0) 1 марта 2020 года.

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Так что Луиш Каштру еще ни разу не обыгрывал Юрия Максимова. Из потерь у Ворсклы отмечаем отсутствие травмированного Георгия Цитаишвили.

Шахтер шел на паузу сборных в плохой форме и соответствующем настроении. Действующие чемпионы без шансов вылетели от Ромы в Лиге Европы, а затем проиграли еще и одному из претендентов на вылет из УПЛ – ПФК Львов (2:3), в следствие чего их отставание от Динамо увеличилось до семи очков.

На тот момент просвета в состоянии команды и перспективе улучшения результатов не было особо заметно. В расположении сборной травмировался Евгений Коноплянка, а Тарас Степаненко постепенно вернулся к работе в общей группе. Индивидуальная программа была у Исмаили и Виктора Корниенко.

ПРОГНОЗ. Ворскла точно будет упираться и бороться – такая уж команда у Юрия Максимова, горнякам не стоит ожидать легкой прогулки в Полтаве. Но гостям будет нужна исключительно победа. Думаю, вероятнее всего, будет "тотал" меньше 2.5 голов.

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прогноз анонс чемпионат Украины Шахтер Донецк Ворскла Полтава ставка

Источник: Сегодня|Спорт

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