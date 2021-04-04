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Шахтар не отримає легку прогулянку в Полтаві: прогноз на матч з Ворсклою

4 квітня, 10:34

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Футбольний коментатор ставить на "менше" в матчі Ворскла – Шахтар

Сьогодні в чемпіонаті України зустрічаються команди з верхньої частини турнірної таблиці. Ворскла приймає Шахтар, поєдинок розпочнеться о 17:00. В очікуванні матчу послухаємо прогноз на гру від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

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Ворскла – Шахтар
УПЛ, 4 квітня, неділя, о 17:00, ТВ: канал "Футбол 1"

Фінішний відрізок розіграшу української Прем'єр-ліги обіцяє бути максимально гарячим по багатьом факторам. Зокрема, Ворскла наблизилася до Зорі, що йде на третьому місці, вже на відстань одного очка. Правда, і Десна дихає в спину з тієї ж відстані.

В 2021 році полтавці програли лише раз в шести матчах – Дніпру-1. Перед паузою ФІФА команда Максимова впевнено перемогла Олімпік (3:0). У жовтні зелено-білі відбирали очки у гірників (1:1), а їхня остання зустріч в Полтаві завершилася перемогою господарів (1:0) 1 березня 2020 року.

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Таким чином, Луїш Каштру ще жодного разу не обігрував Юрія Максимова. З втрат у Ворскли відзначаємо відсутність травмованого Георгія Цітаішвілі.

Шахтар йшов на паузу збірних в поганій формі і відповідному настрої. Діючі чемпіони без шансів вилетіли від Роми в Лізі Європи, а потім програли ще й одному з претендентів на виліт з УПЛ – ПФК Львів (2:3), внаслідок чого їх відставання від Динамо збільшилася до семи очок.

На той момент просвіту в стані команди і перспективи поліпшення результатів не було особливо помітно. У розташуванні збірної травмувався Євген Коноплянка, а Тарас Степаненко поступово повернувся до роботи в загальній групі. Індивідуальна програма була у Ісмаїлі і Віктора Корнієнка.

ПРОГНОЗ. Ворскла точно буде впиратися і боротися – така вже команда у Юрія Максимова, гірникам не варто очікувати легкої прогулянки в Полтаві. Але гостям буде потрібна виключно перемога. Думаю, найімовірніше, буде "тотал" менше 2.5 голів.

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прогноз анонс чемпіонат України Шахтар Донецьк Ворскла Полтава ставка

Джерело: Сегодня|Спорт

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