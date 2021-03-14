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Луческу раскрыл слова, которыми заставил игроков "Динамо" забить два мяча "Заре"

14 марта, 20:21

Олег Люлька Олег Люлька

Ключевой стала установка Мирчи в перерыве: "Чтобы в штрафную площадку соперника ходило больше игроков"

Мирча Луческу раскрыл секрет победы "Динамо" над "Зарей" 2:0 в центральном матче 18-го тура УПЛ. Также главный тренер киевлян восхитился голом, забитым в Запорожье капитаном его команды Сергеем Сидорчуком.

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- Был сложный матч. Играли очень хорошие команды на интенсивном уровне, – цитирует Мирчу Луческу ПРОФУТБОЛ Digital. – В первом тайме и мы, и "Заря" очень хорошо сыграли тактически. После перерыва мы начали активнее играть в атаке и забили гол, после которого соперник пошел вперед, и у нас появилось больше свободных зон. Мы победили заслуженно. Хотя в конце матча некоторым ребятам было сложно физически. Накопилась усталость – уже месяц играем по два матча в неделю, но ребята вытерпели. Молодцы!

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

- "Динамо" уже привычно прибавило во втором тайме. В чем секрет?

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- В перерыве я настаивал, чтобы в штрафную площадку соперника ходило больше игроков. Мы делали это и в первом тайме, но реже и малым количеством футболистов. Нужно было сыграть более рискованно. Просил об этом, потому что ничья нас сильно не устраивала.

- Как вам гол Сидорчука?

- У него было время подстроиться под удар. Сидорчук великолепно пробил. Очень красивый гол. Если после матча с "Вильярреалом" была критика в его сторону, то сегодня он сыграл безупречно и забил гол-красавец. Сергей сыграл как настоящий капитан.

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- Насколько сложно было перестраиваться с Лиги Европы на чемпионат Украины?

- Мы не должны были проигрывать "Вильярреалу", но когда ты пропускаешь после стандартов, это говорит об отсутствии концентрации. Сегодня внимание было максимальным. Победа над "Зарей" – полностью заслуга ребят, – подытожил Мирча Луческу.

Напомним, благодаря победе над "Зарей" подопечные Мирчи Луческу сохранили комфортное лидерство в турнирной таблице УПЛ с 4-очковым отрывом от "Шахтера", в параллельном матче разгромившего "Десну" 4:0.

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Пр.
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1
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18
13
4
1
38
13
25
43
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забитые 37
Пропущеные 12
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
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4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
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Забитые 27
Пропущеные 18
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5
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7
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18
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Пропущеные 21
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23
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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Мирча Луческу

Источники: Динамомания , Профутбол

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