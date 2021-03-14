Луческу розкрив слова, якими змусив гравців "Динамо" забити два м'ячі "Зорі"

Ключовою стала настанова Мірчі в перерві: "Щоб до штрафного майданчика суперника ходило більше гравців"

Мірча Луческу розкрив секрет перемоги "Динамо" над "Зорею" 2:0 в центральному матчі 18-го туру УПЛ. Також головний тренер киян висловив захоплення голом, забитим у Запоріжжі капітаном його команди Сергієм Сидорчуком.

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- Був складний матч. Грали дуже хороші команди на інтенсивному рівні, – цитує Мірчу Луческу ПРОФУТБОЛ Digital. – У першому таймі і ми, і "Зоря" дуже добре зіграли тактично. Після перерви ми почали активніше грати в атаці й забили гол, після якого суперник пішов уперед, і в нас з'явилося більше вільних зон. Ми перемогли заслужено. Хоча наприкінці матчу деяким хлопцям було складно фізично. Накопичилася втома – вже місяць граємо по два матчі на тиждень, але хлопці витримали. Молодці!

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

- "Динамо" вже звично додало в другому таймі. У чому секрет?

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- У перерві я наполягав, щоб до штрафного майданчика суперника ходило більше гравців. Ми робили це і в першому таймі, але рідше і малою кількістю футболістів. Потрібно було зіграти більш ризиковано. Просив про це, тому що нічия нас дуже не влаштовувала.

- Як вам гол Сидорчука?

- У нього був час підлаштуватися під удар. Сидорчук чудово пробив. Дуже красивий гол. Якщо після матчу з "Вільярреалом" була критика в його бік, то сьогодні він зіграв бездоганно і забив гол-красень. Сергій зіграв як справжній капітан.

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- Як складно було перелаштуватися з Ліги Європи на чемпіонат України?

- Ми не мали програвати "Вільярреалу", але коли ти пропускаєш після стандартів, це свідчить про відсутність концентрації. Сьогодні увага була максимальною. Перемога над "Зорею" – повністю заслуга хлопців, – підсумував Мірча Луческу.

Нагадаємо, завдяки перемозі над "Зорею" підопічні Мірчі Луческу зберегли комфортне лідерство в турнірній таблиці УПЛ з 4-очковим відривом від "Шахтаря", який у паралельному матчі розгромив "Десну" 4:0.

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