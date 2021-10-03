Динамо – Шахтер: прямая онлайн трансляция украинского классико

3 октября в Киеве в НСК "Олимпийский" пройдет центральный матч 10-го тура чемпионата Украины: Динамо примет Шахтер. Следите за суперматчем Премьер-лиги с помощью нашего онлайна

Матч Динамо – Шахтер начнется в 19:30. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция поединка.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

ОНЛАЙН ДИНАМО – ШАХТЕР

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В турнирной таблице команды находятся по соседству. Киевляне опережают горняков на три балла и в случае поражения позволят принципиальному сопернику сравняться по очкам. Победа же укрепит лидерство команды Мирчи Луческу.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 9 8 1 0 25 2 23 25 Забитые 25 Пропущеные 2 Разница 23 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Шахтер Шах 9 7 1 1 23 5 18 22 Забитые 23 Пропущеные 5 Разница 18 Результаты последних матчей: В В В Н В 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забитые 19 Пропущеные 7 Разница 12 Результаты последних матчей: В В В Н П 4 Днепр-1 Дне 10 6 1 3 14 12 2 19 Забитые 14 Пропущеные 12 Разница 2 Результаты последних матчей: В П В П В 5 Александрия Але 9 5 2 2 10 7 3 17 Забитые 10 Пропущеные 7 Разница 3 Результаты последних матчей: В П В Н В 6 Заря Зар 9 5 2 2 20 9 11 17 Забитые 20 Пропущеные 9 Разница 11 Результаты последних матчей: В В Н В В 7 Десна Дес 9 5 1 3 13 14 -1 16 Забитые 13 Пропущеные 14 Разница -1 Результаты последних матчей: П В Н П П 8 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: В П П Н В 9 Верес Вер 9 3 2 4 9 12 -3 11 Забитые 9 Пропущеные 12 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В В В 10 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забитые 7 Пропущеные 14 Разница -7 Результаты последних матчей: В П В П П 11 Металлист 1925 Мет 9 3 1 5 8 13 -5 10 Забитые 8 Пропущеные 13 Разница -5 Результаты последних матчей: В Н П П П 12 Ингулец Инг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забитые 9 Пропущеные 18 Разница -9 Результаты последних матчей: П Н П П В 13 Львов Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забитые 6 Пропущеные 15 Разница -9 Результаты последних матчей: П В Н П П 14 Минай Мин 8 1 3 4 6 11 -5 6 Забитые 6 Пропущеные 11 Разница -5 Результаты последних матчей: П П Н Н П 15 Черноморец Чер 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забитые 11 Пропущеные 24 Разница -13 Результаты последних матчей: П Н П Н Н 16 Мариуполь Мар 10 1 1 8 12 25 -13 4 Забитые 12 Пропущеные 25 Разница -13 Результаты последних матчей: П П П В П

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В рамках чемпионата Украины команды провели 67 матчей и перед сегодняшним поединком в статистике личных встреч сложилась уникальная ситуация: обе команды одержали по 25 побед! Еще 17 встреч завершились ничьей. При этом, разница забитых и пропущенных мячей также одинаковая: 82:82.

В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА:

Команды пересекались на поле совсем недавно. Полторы недели Динамо и Шахтер встречались в матче за Суперкубок Украины и тогда подопечные Роберто Де Дзерби разгромили киевлян со счетом 3:0. Это был первый трофей в карьере итальянского тренера.

ФОРМА КОМАНД:

Шахтер посреди недели сыграл вничью с Интером в Лиге чемпионов. Результат удовлетворительный, хотя горняки и имели шансы на победу. А вот Динамо без шансов уступило Баварии в Германии – 0:5, и вернулось в Украину в очень плохом настроении.

Бавария – Динамо – 5:0 / Фото: Reuters

СОСТАВ:

У Динамо ожидается возвращение в строй Виталия Буяльского, пропустившего матч против Баварии из-за повреждения. А вот Шахтер понес серьезную потерю -в матче против Интера тяжелую травму получил нападающий Лассина Тароре и выбыл на длительный срок.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ:

Мирча Луческу: Я надеюсь, что не будет этой агрессивной атмосферы, которая была на Суперкубке. Футбольный праздник был испорчен агрессивным поведением наших соперников. Я давно не видел, чтобы было столько агрессии, и чтобы люди со скамейки запасных выходили на поле. Это воспитание и неуважение к нам, как к футбольной команды.

Роберто Де Дзерби: "Динамо – очень сильная команда, они чемпионы. У них тренер выиграл очень много трофеев. Они купили много хороших футболистов. Поэтому они фавориты. Но мы должны быть еще более мотивированными.

Тренировка Динамо:

Тренировка Шахтера:

БУКМЕКЕРЫ О МАТЧЕ:

Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего матча Шахтер: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 2.55, на ничью – 3.15, на победу Динамо – 2.95. В процентном соотношении шансы команды на победу выглядят следующим образом: