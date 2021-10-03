3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
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Динамо – Шахтер: прямая онлайн трансляция украинского классико

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 октября, 15:21
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3 октября в Киеве в НСК "Олимпийский" пройдет центральный матч 10-го тура чемпионата Украины: Динамо примет Шахтер. Следите за суперматчем Премьер-лиги с помощью нашего онлайна

Матч Динамо – Шахтер начнется в 19:30. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция поединка.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

ОНЛАЙН ДИНАМО – ШАХТЕР

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В турнирной таблице команды находятся по соседству. Киевляне опережают горняков на три балла и в случае поражения позволят принципиальному сопернику сравняться по очкам. Победа же укрепит лидерство команды Мирчи Луческу.

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Динамо Динамо Дин
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Шахтер Шахтер Шах
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Забитые 23
Пропущеные 5
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3
Ворскла Ворскла Вор
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3
1
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7
12
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Забитые 19
Пропущеные 7
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Результаты последних матчей: В В В Н П
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
10
6
1
3
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2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В П В П В
5
Александрия Александрия Але
9
5
2
2
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7
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17
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
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Заря Заря Зар
9
5
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2
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Пропущеные 9
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Результаты последних матчей: В В Н В В
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Десна Десна Дес
9
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Пропущеные 14
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Пропущеные 12
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Верес Верес Вер
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Забитые 9
Пропущеные 12
Разница -3
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Колос Колос Кол
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Пропущеные 14
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Забитые 8
Пропущеные 13
Разница -5
Результаты последних матчей: В Н П П П
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Ингулец Ингулец Инг
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Забитые 9
Пропущеные 18
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П В
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Львов Львов Льв
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3
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6
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6
Забитые 6
Пропущеные 15
Разница -9
Результаты последних матчей: П В Н П П
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Минай Минай Мин
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3
4
6
11
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6
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н Н П
15
Черноморец Черноморец Чер
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые 11
Пропущеные 24
Разница -13
Результаты последних матчей: П Н П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П В П

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В рамках чемпионата Украины команды провели 67 матчей и перед сегодняшним поединком в статистике личных встреч сложилась уникальная ситуация: обе команды одержали по 25 побед! Еще 17 встреч завершились ничьей. При этом, разница забитых и пропущенных мячей также одинаковая: 82:82.

В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер
В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА:

Команды пересекались на поле совсем недавно. Полторы недели Динамо и Шахтер встречались в матче за Суперкубок Украины и тогда подопечные Роберто Де Дзерби разгромили киевлян со счетом 3:0. Это был первый трофей в карьере итальянского тренера.

ФОРМА КОМАНД:

Шахтер посреди недели сыграл вничью с Интером в Лиге чемпионов. Результат удовлетворительный, хотя горняки и имели шансы на победу. А вот Динамо без шансов уступило Баварии в Германии – 0:5, и вернулось в Украину в очень плохом настроении.

Бавария – Динамо – 5:0
Бавария – Динамо – 5:0 / Фото: Reuters

СОСТАВ:

У Динамо ожидается возвращение в строй Виталия Буяльского, пропустившего матч против Баварии из-за повреждения. А вот Шахтер понес серьезную потерю -в матче против Интера тяжелую травму получил нападающий Лассина Тароре и выбыл на длительный срок.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ:

Мирча Луческу: Я надеюсь, что не будет этой агрессивной атмосферы, которая была на Суперкубке. Футбольный праздник был испорчен агрессивным поведением наших соперников. Я давно не видел, чтобы было столько агрессии, и чтобы люди со скамейки запасных выходили на поле. Это воспитание и неуважение к нам, как к футбольной команды.

Роберто Де Дзерби: "Динамо – очень сильная команда, они чемпионы. У них тренер выиграл очень много трофеев. Они купили много хороших футболистов. Поэтому они фавориты. Но мы должны быть еще более мотивированными.

Тренировка Динамо:

Тренировка Шахтера:

БУКМЕКЕРЫ О МАТЧЕ:

Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего матча Шахтер: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 2.55, на ничью – 3.15, на победу Динамо – 2.95. В процентном соотношении шансы команды на победу выглядят следующим образом:

  • Победа Шахтера – 37%
  • Ничья – 30%
  • Победа Динамо – 33%
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3
Ворскла
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4
Днепр-1
10
14:12
19
5
Александрия
9
10:7
17
6
Заря
9
20:9
17
7
Десна
9
13:14
16
8
Рух
10
8:12
11
9
Верес
9
9:12
11
10
Колос
9
7:14
11
11
Металлист 1925
9
8:13
10
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
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11:24
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