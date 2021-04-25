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Александрия – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

Воскресенье, 25 апреля
Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александрия

17:00

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня проходят еще три матча чемпионата страны по футболу. Напомним расписание, прогнозы и результаты 23-го тура УПЛ. В Александрии местная команда принимает Шахтер. Стартовый свисток рефери Сергея Бойко на стадионе "Ника" запланирован на 17:00.

Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.

Александрия – Шахтер

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Цели соперников. Хозяева уже распрощались с надеждами на еврокубки. Впрочем, как и обезопасили себя от борьбы за выживание. Однако, думается, главный тренер Александрии Владимир Шаран захочет показать руководителям клуба силу своего коллектива, чтобы, возможно, продолжить контракт. Тем более, в первом круге он сумел увезти очко из столицы после почетной ничьей 1:1.

"Горняки" уже практически смирились с потерей чемпионства. При этом, как недавно сказал Тарас Степаненко, им еще нужно не подпустить Зарю, чтобы занять второе место и получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов. К тому же будущее Луиша Каштру в донецком клубе остается туманным.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забитые 32
Пропущеные 21
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забитые 33
Пропущеные 23
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
5
10
34
34
0
29
Забитые 34
Пропущеные 34
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П В В
8
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забитые 21
Пропущеные 47
Разница -26
Результаты последних матчей: В В П П В
10
МариупольМариупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забитые 22
Пропущеные 38
Разница -16
Результаты последних матчей: П Н П В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забитые 20
Пропущеные 36
Разница -16
Результаты последних матчей: В Н В П П
13
ОлимпикОлимпикОли
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забитые 24
Пропущеные 38
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забитые 15
Пропущеные 40
Разница -25
Результаты последних матчей: П В П Н Н

Прогнозы. Букмекерские конторы отдают преимущество Шахтеру: коэффициент на его победу колеблется около 1.40. Однако оставляют и некоторые шансы на набор очков Александрией: коэф. на ничью – 4.90, на "викторию" хозяев – 8.30. Ожидается, что соперники забью три мяча, но самый популярный счет – 0:2 (коэф. – 7.10).

Где смотреть. На украинском ТВ встречу в прямом эфире покажет канал "Футбол 1".Трансляция стартует в 16:55, а перед этим, в 16:15, начнется программа "Тур ONLINE". Также поединок можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Читайте также онлайн Динамо – Ингулец.

Вспомним, как Александрия забивала в ворота Шахтера на НСК "Олимпийский":

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