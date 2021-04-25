Олександрія – Шахтар: онлайн матчу чемпіонату України

Сьогодні проходять ще три матчі чемпіонату країни з футболу. Нагадаємо розклад, прогнози і результати 23-го туру УПЛ. В Олександрії місцева команда приймає Шахтар. Стартовий свисток рефері Сергія Бойко на стадіоні "Ніка" запланований на 17:00.

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Олександрія – Шахтар

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Цілі суперників. Господарі вже розпрощалися з надіями на єврокубки. Втім, як і убезпечили себе від боротьби за виживання. Однак, думається, головний тренер Олександрії Володимир Шаран захоче показати керівникам клубу силу свого колективу, щоб, можливо, продовжити контракт. Тим більше, в першому колі він зумів відвезти очко зі столиці після почесної нічиєї 1:1.

"Гірники" вже практично змирилися з втратою чемпіонства. При цьому, як нещодавно сказав Тарас Степаненко, їм ще потрібно не підпустити Зорю, щоб посісти друге місце і отримати путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. До того ж майбутнє Луїша Каштру в донецькому клубі залишається туманним.

Прогнози. Букмекерські контори віддають перевагу Шахтареві: коефіцієнт на його перемогу коливається близько 1.40. Однак залишають і деякі шанси на набір очок Олександрією: коеф. на нічию – 4.90, на "вікторію" господарів – 8.30. Очікується, що суперники заб'ю три м'ячі, але найпопулярніший рахунок – 0:2 (коеф. – 7.10).

Де дивитись. На українському ТБ зустріч в прямому ефірі покаже канал "Футбол 1" .Трансляція стартує о 16:55, а перед цим, о 16:15, розпочнеться програма "Тур ONLINE". Також поєдинок можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

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