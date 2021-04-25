Русский
$ 28,06
33,81

Олександрія – Шахтар: онлайн матчу чемпіонату України

Неділя, 25 квітня
Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Олександрія

17:00

Шахтар

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

Сьогодні проходять ще три матчі чемпіонату країни з футболу. Нагадаємо розклад, прогнози і результати 23-го туру УПЛ. В Олександрії місцева команда приймає Шахтар. Стартовий свисток рефері Сергія Бойко на стадіоні "Ніка" запланований на 17:00.

Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найцікавіших моментів.

Олександрія – Шахтар

Реклама

Цілі суперників. Господарі вже розпрощалися з надіями на єврокубки. Втім, як і убезпечили себе від боротьби за виживання. Однак, думається, головний тренер Олександрії Володимир Шаран захоче показати керівникам клубу силу свого колективу, щоб, можливо, продовжити контракт. Тим більше, в першому колі він зумів відвезти очко зі столиці після почесної нічиєї 1:1.

"Гірники" вже практично змирилися з втратою чемпіонства. При цьому, як нещодавно сказав Тарас Степаненко, їм ще потрібно не підпустити Зорю, щоб посісти друге місце і отримати путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. До того ж майбутнє Луїша Каштру в донецькому клубі залишається туманним.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забиті 21
Пропущені 47
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забиті 20
Пропущені 36
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забиті 24
Пропущені 38
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

Прогнози. Букмекерські контори віддають перевагу Шахтареві: коефіцієнт на його перемогу коливається близько 1.40. Однак залишають і деякі шанси на набір очок Олександрією: коеф. на нічию – 4.90, на "вікторію" господарів – 8.30. Очікується, що суперники заб'ю три м'ячі, але найпопулярніший рахунок – 0:2 (коеф. – 7.10).

Де дивитись. На українському ТБ зустріч в прямому ефірі покаже канал "Футбол 1" .Трансляція стартує о 16:55, а перед цим, о 16:15, розпочнеться програма "Тур ONLINE". Також поєдинок можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Читайте також онлайн Динамо – Інгулець.

Згадаймо, як Олександрія забивала у ворота Шахтаря на НСК "Олімпійський":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол онлайн чемпіонат України Шахтар Донецьк Олександрія ФК Олександрія УПЛ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класикоЧУ з футболу
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини "ексгірника" ТайсонаФутбол
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)Футбол
Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждалі
Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждаліЧУ з футболу
Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське
Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське "класико"ЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти